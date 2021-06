Parsi, Sorbonne Université

LXXIIIe CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES FRANÇAISES

5, 6, 7 juillet 2021

Sorbonne Université, 17 rue de la Sorbonne, Paris Ve – Amphi Guizot

Le congrès, qui se tiendra en présence, sera également diffusé par visioconférence. Les personnes qui souhaitent y assister doivent contacter le secrétaire général à l’adresse électronique adellungo@free.fr afin d’être inscrits sur la liste d’accès au bâtiment, ou pour recevoir le lien Zoom de la visioconférence.

Lundi 5 juillet, 13h30

Situation de la langue française

Président : Giovanni Dotoli (Université de Bari Aldo Moro)

Giovanni Dotoli (Université de Bari Aldo Moro)

Introduction

Salah Mejri (Sorbonne Paris-Nord/Université de La Manouba Tunis) - Egla Gishti (Université de Tirana)

« Énoncés et phrase : variation et fixité »

Soumaya Mejri (Université de Tunis) - Lichao Zhu (Sorbonne Paris-Nord)

« L’enrichissement lexical spécialisé : analyse et traitement informatique »

Lassaad Oueslati (Université de Tunis) - Thouraya Ben Amor (Université de la Manouba Tunis)

« Syntaxe française : l’extension des emplois adverbiaux »

Abdelhak Razky (Université de Brasilia) - Béchir Ouerhani (Université de Sousse) - Luis Meneses (Université d’Artois)

« La traduction en et du français des textes littéraires et spécialisés (arabe, espagnol et portugais) »

Lundi 5 juillet, 17h30

Assemblée générale

Pour les membres à jour de cotisation, la présente circulaire vaut convocation à l'Assemblée générale.

Mardi 6 juillet, 9h30 et 13h30

Actualité de Montesquieu

Présidente : Catherine Volpilhac-Auger (ENS de Lyon, IHRIM)

Autour de l’édition des Œuvres complètes

Catherine Volpilhac-Auger (ENS de Lyon, IHRIM)

« État des lieux, état des recherches. Les Œuvres complètes de Montesquieu (imprimées et en ligne) »

Maud Ingarao (ENS de Lyon, IHRIM)

« Les sites “Montesquieu” de l’ENS de Lyon »

Christian Albertan (Valenciennes)

« Ce que nous apprend la correspondance de Montesquieu »

Recherches et découvertes

Myrtille Méricam-Bourdet (Lyon II, IHRIM),

« Montesquieu et le Mercure de France »

Flora Champy (Princeton),

« Lire Montesquieu à l’heure de la “théorie critique” »

Eszter Kovács (NKE EJKK PÁK, Budapest),

« Lire Montesquieu en d’autres langues aujourd’hui : attentes et difficultés »

Isabelle Oberson (Château de La Brède),

« Montesquieu à La Brède, d’hier à aujourd’hui »

Mercredi 7 juillet, 10h et 14h

Paul Valéry

Présidente : Paola Cattani (Université Roma Tre)

Matin

Paola Cattani (Université Roma Tre)

Introduction : « Valéry 150 ans après : Valéry essayiste ? »

Maria Teresa Giaveri (Accademia delle Scienze di Torino)

« Paul Valéry et Albert Einstein »

Benedetta Zaccarello et Franz Johansson (CNRS – ITEM, Équipe Valéry)

« Contre-œuvre et anti-roman chez Valéry »

Après-midi

Antonietta Sanna (Université de Pise)

« Le chantier Léonard »

Cornelia Klettke (Potsdam University)

« Valéry et l’écriture d’essai »

Rémi Furlanetto (Sorbonne Université)

« Retour sur “la nuit de Gènes” »

Nathaniel Rudavsky-Brody (poète et traducteur)

« Les plus beaux vers du monde sont insensés : traduire Paul Valéry »