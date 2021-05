Ludologie et narratologie (séminaire "Jeu vidéo & romanesque", Univ. de Picardie, en ligne)

En ligne

"Ludologie et narratologie"

Séminaire "Jeu vidéo & romanesque", Université de Picardie, en ligne

La quatrième et dernière séance du séminaire "Jeu vidéo & romanesque", organisé par le CERCLL (EA4283) de l'Université de Picardie Jules Verne, aura lieu en visioconférence (via Zoom) le vendredi 28 avril, de 10h à 12h.

Intervenants :

Rémi Cayatte est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l’IUT de Tarbes. Il travaille sur les formes interactives de communication, de persuasion, de narration et d'engagement, en particulier sur les terrains des jeux vidéo et des applications de santé connectée.

Ancien élève de l’ENS Lyon, agrégé d’italien et docteur en études romanes, Martin Ringot a travaillé sur les rapports structurels entre littérature et jeux vidéo, à travers notamment une lecture ludologique d’Italo Calvino. Ses recherches portent par extension sur la narration vidéoludique et les questions ayant trait au transmédia.

Pour obtenir le lien de connexion, écrire aux organisateurs.