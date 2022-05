Adresse : Fondation Singer-Polignac, 43 avenue Charles Mandel, 75016 PARIS

Le CRP19 (Sorbonne nouvelle) et l’équipe Plurielles (Université Bordeaux Montaigne) présentent



« L’œuvre des frères Goncourt : un système de valeurs ? »



Colloque du Bicentenaire organisé par Jean-Louis Cabanès, Pierre-Jean Dufief,



Béatrice Laville, Vérane Partensky et Éléonore Reverzy



Sous le haut patronage de l'Académie Goncourt



Fondation Singer-Polignac, Paris



27-28 juin 2022



L'accès au colloque est conditionné à une inscription préalable en ligne sur le site de la Fondation Singer-Polignac



43 avenue Charles Mandel - 75016 PARIS



Le colloque fera l'objet d'une retransmission télévisuelle en direct et en replay sur singer-polignac.tv (accessible sur le site de la Fondation)







Programme





27 juin 2022



9h30 - Accueil des participants



9h45-10h : Introduction d'Éléonore Reverzy, directrice du CRP19 et responsable de l'équipe Goncourt (ITEM/CNRS)







10h-13h



Séance 1 : Évaluations



Présidence de séance : Robert Kopp



10h-10h25 - Bernard Vouilloux (Sorbonne Université), « Le jugement des Goncourt : une éthique et une esthétique de la valeur d’usage »



10h25-10h50 - Alexandre Péraud (Université Bordeaux Montaigne) : « Les ambivalences de la valorisation (économique) chez les Goncourt »





10h50 – Discussion



11h10-11h25 Pause





11h25-11h50 - Kosei Ogura (Université Keio, Tokyo), « Edmond de Goncourt et l’art japonais »



11h50-12h15 - Stéphane Guégan (Musée d'Orsay) « Rocaille : Baudelaire et Manet lecteurs des Goncourt »



12h15-12h40 - Nao Takaï (Women's University, Tokyo) : « Les vêtements masculins chez les frères Goncourt : portée sociale et valeur esthétique »





12h40-13h - Discussion



13h-14h – Déjeuner





14h-16h35



Séance 2 : Éthique et mode de vie



Présidence de séance : Paolo Tortonese







14h-14h25 – Sébastien Roldan (Université de Winnipeg, Canada) : « Valeurs du suicide chez les Goncourt »



14h25-14h50 – Stéphane Gougelmann (Université de Saint Etienne) : « Les frères Goncourt sont-ils fraternels ? »



14h50 - Discussion



15h10-15h25 - Pause





15h25-15h50 - Émilie Sermadiras (Université de Bari) : « Plaidoyer pour une héroïne sans qualité. La Fille Élisa ou l'art de parler au cœur et à l'émotion »



15h50-16h15 – Jean-Didier Wagneur : « Salto mortale ou la périlleuse vision de l'homme de lettres chez les Goncourt »





16h15 - Discussion



16h35 - Fin de la première journée







28 juin 2022



10h15 - Accueil et inscriptions des participants







10h25-13h



Séance 3 : Valeurs du temps



Présidence de séance : Stéphane Guégan



10h25-10h50 – Marie-Astrid Charlier (Université de Montpellier III) : « Valeurs de l'échec : (auto) portrait des Goncourt en auteurs sifflés »



10h50 - 11h15 Véronique Samson (Université Mc Gill, Montréal) : « Valeur de l'inactualité »





11h15 - Discussion



11h35-11h50 - Pause





11h50-12h15 – Robert Kopp (Université de Bâle) : « La Femme au XVIIIe siècle : histoire ou fantasme ? »



12h15-12h40 – Chantal Pierre (Université de Nantes) : « Les Goncourt ou l'impossible reconnaissance »



12h40 - Discussion





13h-14h – Pause déjeuner







14h-16h



Séance 4 : Valeurs de la communauté



Présidence de séance : Béatrice Laville



14h-14h25 – Peter Vantine (Saint Michael's College, Vermont) : « La Révolution dans la famille et la dissolution des liens du sang chez les Goncourt »



14h25-14h50 – Pierre Dufief (Université Paris Ouest-Nanterre) : « En haine de la philanthropie »



14h50 - Discussion





15h10-15h35 - Stéphanie Champeau (Université de Rouen) : « Entre regrets et sarcasmes, les Goncourt et la religion »



15h35-16h – Zadig Gama (Université Fédérale de Rio de Janeiro) : « Épigones d'outre-mer : les valeurs goncourtiennes dans la littérature brésilienne »





16h - Discussion



16h20-16h35 - Pause







16h35-18h



Séance 5 : Écritures de la valeur



Présidence de séance : Éléonore Reverzy





16h35-17h – Federica D'Ascenzo (Université de Chieti-Pescara) : « Idées et sensations ou le système aphoristique des valeurs goncourtiennes »



17h-17h25 – Véronique Cnockaert (UQÀM) : « La jouissance masquée ou "la peine du style" »



17h25 - Discussion





17h45 – Conclusions : Vérane Partensky



18h - Clôture du colloque



Comité d'organisation : Jean-Louis Cabanès (Université Paris Ouest Nanterre), Pierre-Jean Dufief (Université Paris Ouest Nanterre), Béatrice Laville (Université Bordeaux Montaigne), Vérane Partensky (Université Bordeaux Montaigne) et Eléonore Reverzy (Université de la Sorbonne nouvelle)



Le colloque se déroule à la Fondation Singer-Polignac, 43 avenue Georges Mandel, 75016. Pour y assister, il convient de s'inscrire en suivant le lien https://www.singer-polignac.org/fr/missions/lettres-et-arts/colloques-arts-lettres/l-oeuvre-des-freres-goncourt-un-systeme-de-valeurs



Contact:



beatrice.laville@u-bordeaux-montaigne.fr



verane.partensky@u-bordeaux-montaigne.fr



eleonore.reverzy@sorbonne-nouvelle.fr