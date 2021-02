Zoom

Visioconférence

17 février 18h

Littérature et cinéma: un coup de foudre

C’est Olivier Barrot, cinéphile passionné, qui nous décrira sous ce titre dans un bref historique le rapprochement engagé dès ses débuts entre le cinéma et la littérature.

Débuts méconnus et pittoresques : Méliès tourne un Faust dès 1897 !

À travers les âges et les pays, les auteurs et les œuvres seront souvent adaptés : de Hugo à Simenon ou de Dickens à Tennessee Williams...

Certains restent rebelles à la transposition : Camus, Proust, Céline...

Mais les grandes réussites sont innombrables : de Messieurs les ronds de cuir à Jules et Jim...

L'Association Le Clos des Bernardines vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Sujet : Littérature et cinéma : un coup de foudre.

Participer à la réunion Zoom

https://zoom.us/j/5462238663?pwd=UnB1bU5uKzJma2UvTU9ydkJTSVBCZz09

ID de réunion : 546 223 8663

Code secret : kGFP1E

Basée à Saint-Aignan s/Cher, l'Association Le Clos des Bernardines présente des rencontres centrées sur des thématiques littéraires ou théâtrales. Elle propose également, en partenariat avec diverses organisations, des résidences d'écriture ou de recherche.

La situation sanitaire ne permet pour le moment que des activités virtuelles mais nous espérons pouvoir repasser au présentiel dès que les réunions seront à nouveau possibles.

Pour tout renseignement et pour les adhésions: leclosdesbernardines@gmail.com