"Littérature, enjeux contemporains : Survivre"

La situation sanitaire nous a contraints à modifier la tenue de nos rencontres Littérature, Enjeux contemporains, dont le thème est cette année, comme vous le savez, "Survivre". Vous en trouverez le programme mis à jour ci-dessous.

Ceux-ci auront lieu au Théâtre du Vieux Colombier (Paris), du 4 au 6 mars, en présence de nos invités écrivain.e.s, essayistes, modérateurs et modératrices, mais sans public. Il seront filmés, montés à la manière d'une émission de télévision, et diffusés en direct sur le net sur la page Facebook (https://www.facebook.com/maison.desecrivains/) et sur la chaîne YouTube (https://bit.ly/2Add5Ct) de la Maison des écrivains et de la littérature.

Présentation :

En ce début de siècle, l’heure est à la « collapsologie ». En 2005, le biologiste évolu on- niste américain Jared Dia- mond publiait Collapse : How Socie es Choose to Fail or Succeed, traduit en français sous le tre E ondrement : Comment les sociétés dé- cident de leur dispari on ou de leur survie, livre précur- seur ! Tout, en e et, semble aujourd’hui faire menace : in- cendies monstrueux, inonda- ons gigantesques, ouragans, tsunamis, submersions, fonte des glaces, déser ca ons, catastrophes nucléaires et clima ques, pollu ons mul- ples, cinquième con nent de plas que au milieu des océans, calamités de l’an- thropocène, montée des populismes, accroissement de la misère, installa on de pouvoirs « illibéraux » sinon dictatoriaux, portés par une technocra edélétèreabusant d’une parole formatée, migra- ons de masse, éléva ons de murs et de fron ères, terro- rismes endémiques, ma as interna onales, méditerranée transformée en vaste cime- ère marin, épidémies, junk food, surveillance planétaire, manipula ons géné ques, transhumanisme, posthuma- nisme, crises sociales... n’en jetez plus, notre coupe est pleine ! Et l’horizon passable- ment obscurci.

Caisse de résonance de nos angoisses et de nos espoirs, lali ératures’estsaisiedela menace : elle la dresse dans ses pages, la fait entendre, la donne à voir ; mais aus- si la moque, la contourne, la détourne, la conjure et la dépasse. Elle réagit aux dis- cours de la n et fait entendre d’autres sons. Elle dénonce les travers de ce monde et promeut les actes qui le ré- parent, les aventures qui le réinventent, la poésie qui en célèbre le toujours nouvel avènement, les théâtres qui me ent en scène nos résis- tances et nos a rontements. Rebelle à tout ce qui nous détruit, elle ent mémoire. Jamais résignée, elle donne à lire un présent où s’esquissent nos à venir. Survivre est son mot.

Dominique Viart, professeur à l’université Paris Nanterre, co-fondateur des Enjeux

Programme :

Jeudi 4 mars 2021

Filmé au Théâtre du Vieux-Colombier Comédie- Française

10 h 00 – 10h 30 : Ouverture

Jean-Max Colard, Jean-Yves Masson, Sylvie Gouttebaron, Dominique Viart

10h 30 – 11 h 15 Claire Fercak, Hélène Giannecchini avec Alain Nicolas

11 h 20 – 12 h 05 Sylvie Germain, avec Anne-Sophie Donnarieix

12 h 10 – 12 h 30 Nathalie Quintane, lecture

13 h 30 – 14 h 15 Valérie Mréjen, Laurent Jenny avec Alain Nicolas

14h 20 – 15 h 05 François Sureau avec Wolfgang Asholt

15h 10 – 15h 30 Sandra Moussempès, lecture

15H35 -16h20 Vanessa Springora, avec Jean-Max Colard

Vendredi 5 mars 2021

10 h 00 - 10 h 45 Johann Chapoutot, Frédéric Joly avec Francesca Isidori

10 h 45 - 11 h 05 Jean-Michel Espitallier, lecture

11 h 15 - 11 h 45 Jean-Luc Nancy, conférence

13 h 30 - 14 h 00 Marie-José Mondzain, conférence

14 h 00 - 14 h 45 Leïla Sebbar avec Jean-Marc Moura

14 h 45 - 15 h 30 Antoine Volodine avec Dominique Viart

15 h 30 - 16 h 00 Antoine Volodine, Rémy Jannin avec Dominique Viart

Samedi 6 mars 2021

10 h 00 - 10 h 45 Hélène Gaudy, avec Morgane Kieffer

10 h 45 - 11 h 30 Éric Dussert, Pierre Vinclair avec Élodie Karaki

11 h 30 - 12 h 15 Yoann Barbereau, Ugo Bienvenu avec Élodie Karaki

14 h 00 - 14 h 45 Paul Audi avec Johan Faerber

14 h 45 - 15 h 30 Lionel Ruffel, Anne Pauly, Guka Han avec Morgane Kieffer

15 h 30 - 16 h 00 Barbara Stiegler, conférence

16 h 00 - 16 h 45 Emanuele Coccia avec Pierre Schoentjes