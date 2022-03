Colloque international

Littérature de jeunesse et écologie

Mercredi 23 et jeudi 24 mars 2022

Organisé par l’ILCEA4 et LITT&ARTS (Université Grenoble Alpes)

Amphithéâtre de la MSH-Alpes (Maison des Sciences de l'Homme)

et en ligne

Programme

Mercredi 23 mars 2022

Matin

8h30 – Accueil des participants

9h – Ouverture institutionnelle

9h30 – Ouverture scientifique : Éléonore Cartellier, Sylvie Martin-Mercier, Chiara Ramero, Natacha Rimasson-Fertin, Laure Thibonnier

Conférences d’ouverture, suivies d’une discussion avec la salle :

9h45 – Inès Cazalas (Université Paris Diderot) :

« Réenchanter le vivant : contes et merveilleux écologique »

10h30-10h50 – pause café

10h50 – Sébastian Thiltges (Université du Luxembourg)

« Face à demain : quelles approches écologiques des textes pour la jeunesse ? »

11h35 – Angelo Nobile (Università di Parma) (à distance)

« L’engagement écologique-environnemental et animaliste dans la littérature italienne de jeunesse de 1945 à nos jours »

Pause déjeuner

Après-midi

14h20 - L’écologie dans l’album de jeunesse

Modération : Sylvie Martin-Mercier

14h25 : Camille Landreau (Université de Toulouse)

« Quelles interprétations de l’écologie à travers l’éco-motif narratif et la coloration graphique dans l’illustration jeunesse ? »

14h45 : Catherine Bruguière, Mélissa Ghomman, Jean-Loup Héraud, Olivier Morin, Isabel Pau-Custodio, Emilie Tremey, Eric Triquet (INSPE-Université Lyon 1)

« Manières d’habiter le monde dans les albums de fiction écologique »

15h05 : Discussion avec la salle

15h20-15h40 pause café

15h40 - L’écologie dans le roman de jeunesse 1

Modération : Natacha Rimasson-Fertin

15h45 : Florence Gille (Conseillère pédagogique, département du Maine-et-Loire)

« Les romans de Xavier-Laurent Petit : des paysages pour penser le monde »

16h05 : Maxime Bœuf (Aix-Marseille Université)

« Représenter la nature dans le roman colonial pour la jeunesse à la fin du XIXe siècle : entre émergence d’une conscience écologique et reflet de l’impérialisme européen »

16h25 : Yann Etienne (Aix-Marseille Université) (à distance)

« Pour une verte lecture : l’écologie narrative de Vendredi ou la Vie Sauvage »

16h45 : Discussion avec la salle

17h-17h10 – pause

Rencontres avec des auteurs pour la jeunesse

Modération : Anne-Marie Monluçon

Conférences et lectures

17h10-18h40 :

Arnaud Boutle (bande dessinée), « La vision engagée d’un auteur jeunesse »

Laurent Contamin (théâtre), « L’écologie dans le théâtre de jeunesse »

Christian Grenier (roman), « Aujourd'hui, demain et après en littérature de jeunesse » (à distance)

Vincent Villeminot (roman), « Nous sommes l’étincelle »

***

Jeudi 24 mars 2022

Matin

8h30 – Accueil des participants

Conférence d’ouverture, suivie d’une discussion avec la salle :

9h – Jean-François Massol (Université Grenoble Alpes)

« Entre poèmes et recueils, des animaux poétiques pour la jeunesse au moment de la 6e extinction des espèces »

9h45 - Les animaux dans la littérature de jeunesse

Modération : Laure Thibonnier

9h50 : Svetlana Maslinskaïa et Valentin Golovin (Institut de Littérature Russe de l'Académie des Sciences de Russie, IRLI RAN) (à distance)

« Hunting in children's literature: from ethnography to ideology » (en anglais et à distance)

10h10 : Liubov Bannikova (Institut des langues étrangères de l'Université pédagogique de la ville de Moscou) (à distance)

« Initiation à l’écocitoyenneté dans les ouvrages russes écrits par les enfants et les jeunes » (à distance)

10h30 : Discussion avec la salle

10h40-11h – pause

11h - L’écologie dans le roman de jeunesse 2

Modération : Chiara Ramero

11h05 : Sibylle Doucet (Université de Strasbourg) (à distance)

« Écologie, éthique et responsabilité individuelle dans À la croisée des mondes de Philip Pullman »

11h25 : Marlène Lebrun (Université de Montpellier), Pascal Boninsegni (IUFE de Genève) (à distance)

« Quel impact de la lecture de deux romans de littérature de jeunesse pour développer une conscience citoyenne et écologique chez des adolescents du secondaire 1 et 2 »

11h45 : Discussion avec la salle

11h55 : Rencontre : L’écologie dans La Grande Oreille. Revue des arts de la parole. Lionnette Arnodin et Nicolas Nédélec, rédacteurs en chef (à distance)

Pause déjeuner

Après-midi

14h Des représentations qui viennent d’ailleurs

Modération : Eléonore Cartellier

14h05 : François Ropert (Université de Cergy Pontoise)

« Ted Hughes’s empowering approach to environmental issues in The Iron Man and The Iron Woman »

14h25 : Nadège Langbour (Université de Rouen)

« La fictionnalisation du microcosme insulaire groenlandais dans la littérature de jeunesse : entre urgence écologique et promotion d’une relation harmonieuse de l’homme et de la nature »

14h45 Discussion avec la salle

14h45-15h05 – pause café

15h05 - L’écologie, entre littérature et didactique

Modération : Jean-François Massol

15h10 : Émile Amouzou (Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan)

« Didacticité écologique et problématique de l’approche du roman de jeunesse : cas de Le messager dans l’enseignement secondaire ivoirien »

15h30 : Noureddine Fadily (Université Hassan Premier de Settat -Maroc)

« La nature menacée dans les œuvres de Timothée de Fombelle : du didactique à l’écologique »

15h50 : Kathy Similowski (CY Cergy Paris Université) (à distance)

« La littérature de jeunesse a-t-elle une fonction « écolo-conative » ? Exemple d’une pratique scolaire visant le recyclage des déchets en Moyenne Section »

16h10 Discussion avec la salle

Conclusion et clôture du colloque :

Éléonore Cartellier, Sylvie Martin-Mercier, Chiara Ramero, Natacha Rimasson-Fertin, Laure Thibonnier

Langues de travail : français, anglais

Lieu du colloque : Université Grenoble Alpes, Amphithéâtre MSH-Alpes, 1221 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères.

Comité d’organisation : Éléonore Cartellier, Sylvie Martin-Mercier, Chiara Ramero, Natacha Rimasson-Fertin, Laure Thibonnier

Comité scientifique : François Genton (Université Grenoble Alpes), Serenella Iovino (University of North Carolina), Jean-François Massol (Université Grenoble Alpes), Anne-Marie Monluçon (Université Grenoble Alpes), Angelo Nobile (Université de Parme), Nathalie Prince (Université du Mans), Sébastian Thiltges (Université du Luxembourg)

Informations et ressources sur https://ldjgrenoble.hypotheses.org/colloque-2021