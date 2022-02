Adresse : Université de Bourgogne, Dijon, Bâtiment Droit-Lettres, salle 319

« Telle serait même une définition possible de la littérature à ce moment de son histoire, une définition par défaut qui rendrait compte du processus de constitution de l’objet qu’on cherche à définir (on le sait, le terme de littérature ne commence à être employé dans le sens qui nous est familier que dans le second tiers du XVIIIe siècle) : elle pourrait être l’ensemble des productions scripturaires qui ne peuvent être identifiées à une discipline de savoir s’incarnant dans un lieu fixe, un corps (l’Université par exemple) ou un statut social juridiquement codifié. […] Au fond, « la » littérature n’est alors que l’espace mouvant d’une littérarisation. »



Christian Jouhaud, Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, « Nrf Essais », 2000, p. 21.



Cet atelier ouvre un cycle de journées consacrées aux formes et aux enjeux de la « littérarisation » au-delà même de l’empan chronologique du premier XVIIe siècle qui sert de cadre à Christian Jouhaud dans Pouvoirs de la littérature (2000). Sans vouloir fixer a priori une définition stable du mot« littérarisation », on cherchera, dans des séquences spécifiques, à analyser des processus ou des procédés d’inscription des écrits dans la littérature. On voudrait ainsi faire apparaître des gestes de catégorisation et de différenciation qui ont participé du mode d’institution de « la » littérature à part d’autres genres d’écriture. Il ne s’agit pas de dire qu’il y a des textes qui sont de la littérature et d’autres pas, mais bien de se pencher sur des opérations de valorisation et de différenciation des écrits, et sur leurs auteurs. « Littérarisation » est à ce titre un outil permettant de travailler l’institution de la valeur. Il n’interdit nullement de travailler des objets très inscrits dans le monument littérature aussi bien que sur des écrits moins légitimes, mais permet de revenir sur des récits canoniques d’apparition de la littérature et d’interroger les temporalités cumulatives de la production du monument.



La première journée de ce cycle organisé dans les institutions respectives des membres du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur l’Histoire du Littéraire (GRIHL, Paris 3-EHESS ) aura lieu en bimodal , sur Teams (voir ci-dessous) : les communications de type « séminaire » feront l’objet d’une discussion avec les autres communicants et participants, présents ou à distance.

La seconde journée aura lieu le 5 juillet 2022 à l’université de Versailles Saint-Quentin.





PROGRAMME



Matinée : 10 h 15 - 12 h 30



- Mathilde Bombart (université de Versailles- Saint Quentin) et Marine Roussillon (université d’Artois) :

La littérature et ses autres. Autour de la notion de « conte littéraire »



Après-midi : 14 h 00 - 18 h 00



- Flavie Kerautret (lycée Gustave Eiffel, université de Nanterre) :

Écrits de charlatans et opérateurs du Pont-Neuf (début XVIIe siècle)



- Fanny Boutinet (université de Lyon 3) :

Productions éditoriales et critiques autour des Mémoires de la marquise de Courcelles



- Juliette Deloye (université de Mulhouse) :

Le dossier Saint-Simon et les archives diplomatiques



Autres participants présents à l’atelier :

Audrey Duru (université d’Artois), Laurence Giavarini (université de Bourgogne),

Dinah Ribard (EHESS),

Lucie Rousseaux (université de Bourgogne).

*

Consignes sanitaires en vigueur en présentiel : port du masque obligatoire

Participation hybride possible :

En présentiel : en salle 319 (3e étage du bâtiment droit) ;

En distanciel : via Teams :

- L’installation de l’application n’est pas nécessaire.

- Utiliser Google Chrome pour vous connecter via internet.

- Copier le lien Teams dans Google Chrome.

- Cliquer sur « continuez sur ce navigateur. Aucun téléchargement ou installation n’est requis » parmi les trois choix proposés.

- Désactiver micro et caméra avant de rejoindre la manifestation.

- Pour recevoir les liens de connexion, merci de vous inscrire auprès de Laurence Giavarini.