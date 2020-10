Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Lire une ville #1 Voyage à Venise par Dominique Bourgois

Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, 14 novembre 2020, 18 h

Montricher, Suisse (VD)

Lieu de mémoire ou figure d’imaginaire, décor ou personnage à part entière, la ville habite la littérature et se lit autant qu’elle se parcourt. Deux rencontres avec l’éditrice Dominique Bourgois vous proposent ainsi de voyager à Venise et à Londres à travers des textes littéraires, romans ou essais, qui en offrent une connaissance intime.

La première rencontre partira pour Venise, ville unique d’une richesse inouïe et si mal protégée, ville sur laquelle ont écrit de nombreux auteurs depuis des siècles. Ce voyage littéraire s’attardera particulièrement sur des œuvres de la fin du XIXe et du XXe siècle, telles Les pierres de Venise (1851) de John Ruskin, où un jeune et déjà célèbre critique d’art s’installe dans une Venise au contexte politique troublé, dont il donne à lire en détails l’esthétique architecturale ; Mort à Venise (1912) de Thomas Mann, une nouvelle autobiographique, récit de passion, de séduction et de mort, au Lido de Venise au temps du choléra ; ou encore Venises (1971) de Paul Morand, portrait d’un homme qui se révèle par la ville au gré de ses nombreux séjours. Suivront De Venise à Venise : Dorsoduro (1983) où Pier Maria Pasinetti décrit la société des années 1920 dans l’un des quartiers vénitiens les plus connus, puis Venise est un poisson (2000) de Tiziano Scarpa qui raconte sa ville comme un guide : on la touche, la goûte, la respire, la traverse selon son plan en forme de poisson plat. Et pour finir, Aqua alta (1992) de l’écrivain Nobel d’origine russe devenu américain, Joseph Brodsky, qui partage sa fascination amoureuse pour Venise, dans une invitation à vivre les lieux en hiver, plus intimement.



Dominique Bourgois, née en 1950 à Paris, est une figure importante du monde du livre. Éditrice de la collection 10/18 entre 1980 et 1993, et PDG des Éditions Bourgois entre 1980 et 2018, elle est aussi membre du conseil d’administration de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), intervenante à l’Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales à l’Université de Strasbourg, et présidente de la compagnie de théâtre de Georges Lavaudant depuis 2007. Elle a également présidé la Commission d’aide à l’écriture au Centre national du cinéma (CNC) et a contribué à la création du collège des traducteurs au Centre national du livre (CNL) à Paris.



Rencontre en français

