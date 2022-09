Adresse : Université de Lausanne

Automne 2022 - cours invité du Centre des Sciences Historiques de la Culture de l'Université de Lausanne

Invitée: Judith Lyon-Caen (EHESS)

"Lire, commenter, illustrer, adapter : une histoire de la transmission littéraire"



Les œuvres littéraires ne traversent pas le temps du fait de leur seule force intrinsèque : la transmission de la littérature implique une multitude d’opérations (de qualification des écrits, de valorisation, d’édition…) et d’acteurs du monde social, qui font exister non seulement l’adhésion ou la croyance collective à la littérature, — voire le désir de littérature —, mais qui assurent aussi plus concrètement la présence de textes stables, disponibles, lisibles ainsi que la dissémination des œuvres : des imprimeurs et des éditeurs, des libraires, des illustrateurs, des professeurs, des critiques, des artistes - et des lecteurs. Ce cours-bloc veut proposer une histoire intégrée de la transmission littéraire, une histoire qui cherche à articuler les processus sociaux de classicisation ou de construction du canon, les pratiques scolaires ou commémoratives, l’histoire de la lecture, du livre et de l’édition, l’histoire de la critique littéraire, l’histoire des déplacements, des recyclages, des adaptations de la littérature imprimée vers d’autres médias (arts plastiques, cinéma, télévision, etc.). On se demandera en particulier comment la littérature est objet de savoirs – des savoirs sur quoi ? –, comment se construisent et se transmettent ces savoirs sur la littérature, en envisageant aussi bien les pratiques érudites ou critiques des universitaires que les formes d’attachement, de familiarité, voire de culte qui relient des lecteurs à une œuvre et/ou à une figure d’auteur. La perspective sera résolument anthropologique et historienne : on prêtera la plus grande attention aux modalités concrètes de production et de transmission de ces savoirs, à la matérialité des pratiques (comment travaille un érudit, comment collectionne un bibliophile, comment construit-on le décor d’une adaptation littéraire). On s’intéressera aux investissements et aux enjeux politiques de ces transmissions. Les objets abordés seront pour l’essentiel des œuvres du XIXe siècle romantique transmises au XXe siècle avec un intérêt particulier pour l’œuvre et la figure d’Honoré de Balzac. Dans le cadre des séminaires qui suivront les conférences, les étudiants peuvent être invités à réfléchir sur ces questions à partir de leur discipline principale (histoire du livre, histoire de l’art, études littéraires, cinéma) et de leurs œuvres de prédilection.

Dates et horaires: Salle 106, Château de Dorigny



Lundi 3 octobre 14h15-17h45

14h15-15h45: Cours 1/Conférence: "Pour une anthropologie historique de la transmission littéraire"

16h15-17h45: Séminaire



Mardi 4 octobre 08h30-10h00

Lundi 31 octobre 09h00-18h00

09h00-10h30: Cours 2

11h00-12h30 et 14h00-18h00: Séminaire

Mardi 1er novembre 08h30-16h00

08h30-10h00: Cours 3

10h15-11h45 et 13h15-16h00: Séminaire