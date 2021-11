Adresse : Bibliothèque Municipale à vocation régionale, 2 place Yves Klein, 06000 Nice

Restitution des résultats 2020 du Global Media Monitoring Project

enquête internationale de référence sur la place des femmes dans les médias d’information





Programme



10h15-10h30: Mot d’introduction – Laetitia Biscarrat, Université Côte d’Azur



10h30-11h30: #metoo et après? Aux infos, le genre n’est pas un sujet – Marlène Coulomb-Gully, Université Toulouse Jean Jaurès & Cécile Méadel, Université Paris 2 Panthéon-Assas



11h30-12h15 : L’intelligence artificielle pour décrire la représentation des femmes et des hommes dans les médias – David Doukhan, Institut National de l’Audiovisuel



Pause déjeuner



14h-14h15 : Allocution de Natacha Himelfarb, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité



14h-15h15 Table-ronde « Femmes et radios : retours d’enquête » avec Lucie Alexis – Université Grenoble Alpes, Evi Basile-Comaille – Aix-Marseille Université, Laure Beaulieu – Université Paris 13, Warda Khemilat - Université Côte d’Azur, Rémi Uro - Institut National de l’Audiovisuel



15h30-17h : Atelier de consultation sur poste Inathèque en vidéothèque





Financements : laboratoire LIRCES Université Côte d’Azur, programme UCA-JEDI ANR-15-IDEX-01, projet GEM - ANR-19-CE38-0012

En partenariat avec la BMVR et l’Institut National de l’Audiovisuel