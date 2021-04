Université Paris Nanterre, salle 352, bâtiment Simone Veil

Licence Esthétique



Comment l'art incarne-t-il la loi tout en tentant de la transformer ? Ce séminaire explore le rapport entre les arts documentaires et le droit, réunissant autour d’une œuvre son auteur.e, un.e spécialiste du droit et un.e critique d’art ou de littérature. Il est co-organisé par le groupe « Literature Matters » du Centre de Recherches Anglophones (CREA et le Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC) de l’université Paris Nanterre, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France. Cette année, le séminaire porte sur les représentations de procès. Le séminaire est ouvert à toutes et à tous.



Séance inaugurale : Reconstitutions : le procès de Bobigny. Rencontre avec Emilie Rousset et Maya Boquet

Jeudi 15 avril 2021, 18h-20h

Séance par visioconférence.

Pourquoi rejouer aujourd’hui le procès de Bobigny, événement phare dans la lutte pour la légalisation de l’avortement en France ? Quels dispositifs théâtraux permettent de mieux comprendre l’histoire du procès, tout en saisissant ses enjeux contemporains pour la défense des droits des femmes ? Les dramaturges Emilie Rousset et Maya Boquet nous parleront de leur pièce Reconstitutions : le procès de Bobigny, entre archive, série d’entretiens et œuvre d’art. Bérénice Hamidi-Kim (Arts du spectacle, Université Lyon 2) et Lisa Carayon (Droit, Université Sorbonne Paris Nord) discuteront par la suite de la pièce du point de vue des études théâtrales et du droit.



Deuxième séance : bogoro (livre) et muzungu (exposition). Rencontre avec Franck Leibovici et Julien Seroussi

Jeudi 20 mai, 2021, 18h-20h

Bâtiment Simone Veil, salle 352, Université Paris Nanterre

Livre difficilement classable, bogoro de Franck Leibovici et Julien Seroussi, reprend les textes du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, accusés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au Congo, à la Cour pénale internationale. muzungu, exposition créée par les mêmes artistes, présente sous forme d’installations artistiques des documents de preuve apportés à la Cour. Pourquoi faire circuler ainsi ces textes et ces documents juridiques dans les sphères de la littérature et les lieux d’exposition ? Pour en parler, Franck Leibovici et Julien Seroussi viendront nous présenter leur travail. Frédérik Détue (Littérature comparée, Université de Nice) et Ghislain Mabanga (Droit, Paris Nanterre), discuteront de ces œuvres du point de vue de la littérature et du droit.



Troisième séance : Zong ! Rencontre avec M. NourbeSe Philip

Jeudi 30 septembre, 2021, 18h-20h

Bâtiment Simone Veil, salle 352, Université Paris Nanterre

Le livre de poésie Zong ! (2011) est fait à partir du texte de la décision Gregson vs Gilbert (1783) dans l’affaire du navire esclavagiste Zong. Dans cette affaire, 143 esclaves ont été tués suite à un manque d’eau à bord, et un procès a été intenté contre les assurances qui avaient refusé la demande des propriétaires du navire de compensation pour perte de biens. À la fois œuvre élégiaque et œuvre d’attaque contre le texte de la décision, le livre de poésie de M. NourbeSe Philip pose des questions qui résonnent avec les demandes de justice plus contemporaines, notamment celles formulées par le mouvement Black Lives Matter. La poète présentera son travail en visioconférence depuis Toronto. Abigail Lang (Poésie américaine, Université de Paris) et Djohar Sidhoum-Rahal (Droit, Paris Nanterre), discuteront ensuite de l’ouvrage depuis le point de vue de la littérature et du droit.

SÉANCE EN ANGLAIS avec discussion bilingue français-anglais



Quatrième séance : Cleveland contre Wall Street. Rencontre avec Jean-Stéphane Bron

Jeudi 18 novembre, 2021, 18h-20h

Bâtiment Simone Veil, salle 352, Université Paris Nanterre

Dans le sillage de la crise des crédits immobiliers toxiques (dit « subprimes ») de 2008, un procès fictif a été monté à l’initiative de la ville de Cleveland, Ohio, contre les banques de Wall Street accusés d’être responsables pour les conséquences économiques et sociales de la crise qui a particulièrement touché certains quartiers de la ville. Jean-Stéphane Bron a filmé ce procès qui se déroulait sans scénario écrit au préalable, avec un juge, un jury, des avocats et des témoins qui jouent leur propres rôles. Le réalisateur viendra nous présenter ce travail. Sylvie Lindeperg (Histoire, Panthéon Sorbonne) et Yvonne Muller-Lagarde (Droit, Paris Nanterre) discuteront du film du point de vue de l’histoire des procès filmés et du droit.