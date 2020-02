Arras

Les voix(es) d’Eugène Durif ou le tressaillement de l’écriture et des corps

Université d'Arras. Maison de la Recherche

9 h Accueil des participants

9 h 10 Ouverture par Sandrine Le Pors

Première séance

Lignes﹐ tensions et contorsions de l’écriture

9 h 30 Fabrice Thumerel « Au carnaval Durif »

9 h 55 Thibault Fayner « L’écriture théâtrale : un art de la tension ? »

10 h 20 Pénélope Dechaufour « Mémoires de la guerre d’Algérie dans Tonkin–Alger, B.M.C – bordel militaire de campagne et La Nuit des feux »

10 h 45 Discussion

Bâtiment des Arts

Deuxième séance

Chemins buissonniers

11 h 15 Dialogue entre Eugène Durif et Sandrine Le Pors « Le perte et le chemin, contours et détours de l’écriture »

11 h 30 Lecture (extraits) proposée par les étudiant.e.s du Master Arts

de la scène et du spectacle vivant : salle A4, bâtiment des Arts.

12 h 10 Discussion Modération Franckie Defonte et Amandine Mercier﹒

Déjeuner

Maison de la Recherche

Troisième séance

Vibrations de la voix et des corps﹒

13 h 30 Lydie Parisse « Eugène Durif. Les voix(es) plurielles de l’écriture de soi »

13 h 55 Ariane Issartel « Les ambiguïtés de la chanson »

14 h 20 Amandine Mercier « Vagissements dans Le cas Lucia J., un feu dans son ventre »

14 h 45 Eugène Durif; Lecture par l’auteur d’un texte en cours.

15 h 05 Discussion et pause

Bâtiment des Arts

15 h 30 Représentation de L’aqueduc des hauts suivie d’une discussion

avec le public.

Texte : Eugène Durif. Avec : Nathalie Gautier. Collaboration

artistique, lumières et vidéo : Jean Monamy. Production :

CHTO Compagnie, Cie L’envers du décor.

16 h 35 Bord de plateau suivi d’une table ronde avec Eugène Durif,

Jean-Pierre Han, Amandine Mercier et Sandrine Le Pors

17h Conclusion par Sandrine Le Pors