En ligne, via Zoom

Les voix féminines et la pensée musicale

28 mai 2021, 11h-14h15

La musique s'écoute, s’écrit et se joue, certes, mais elle peut également se penser. Nombreux sont, parmi les philosophes, ceux qui ont consacré des œuvres à réfléchir sur la musique. Theodor W. Adorno, Eduard Hanslick, Peter Kivy, Pierre Schaeffer ou Enrico Fubini sont certains des auteurs les plus renommés. Une question, longtemps informulée, s’impose : n'y a-t-il pas de voix féminines dans l'histoire de la pensée musicale ?

En effet, Théanus de Crotone (VIe siècle avant J.-C.) et Hypatie d'Alexandrie (IVe siècle avant J.-C.) sont les premières femmes à avoir réfléchi au rapport entre musique, astronomie et mathématiques, mais leurs noms ne sont malheureusement pas présents dans nos esprits. Comme l'a écrit Sappho, quelqu'un plus tard se souviendra de nous. C'est précisément au cœur de cette journée d'étude que nous nous souvenons des femmes philosophes qui pensent la musique. Il ne s’agit pas de faire dialoguer les théories féministes et la musicologie, mais bien de soulever les concepts musicaux majeurs qui intéressent les femmes philosophes de nos jours.

Inscription : lesvoixfeminines@gmail.com ( un lien Zoom sera envoyé aux participants)