Université des Antilles

Appel à contributions Archipélies n°11

Les Vies de Raphaël Confiant ou les multiples facettes de l’œuvre d’un écrivain

Numéro coordonné par Jean Bessiere et Laura Carvigan-Cassin

Ce numéro 11 d’Archipélies souhaite mettre à jour les modalités changeantes de la fabrique d’une œuvre en devenir qui s’étend en romans, polars, nouvelles, essais, articles et stimule la critique des professionnels. Analyser un corpus vivant a pour corollaire une difficile saisie : l’examen précis de l’objet textuel conduit à informer le lecteur des Vies de Raphaël Confiant.

Il s’agit de retracer les multiples chemins d’écriture non achevée d’un auteur qui s’intéresse tant au tragique environnemental et à l’astrophysique qu’à l’urgence de ce qui a lieu, d’un romancier qui, tout en étant lui-même primé de nombreuses distinctions littéraires, a accompagné d’autres écrivains dans leur cheminement, d’un linguiste qui a voulu mettre à jour les mots nouveaux de la langue créole, d’un apologiste du métissage linguistique qui sut créer un style propre, capable d’atteindre une certaine diversalité.

Sans complaisance vis-à-vis d’un auteur refusant le compromis, d’un polémiste qui sut à la fois attaquer au vitriol les actions d’un père fondateur de la littérature nègre et participer à l’initiation d’un courant de pensée : la créolité, tapageur d’abord, qui imprégnera l’histoire de l’objet textuel caribéen francophone ; il convient de porter un regard critique sur un imaginaire, un panel de fictions, une mouvance, un style, un corpus scannant une société créole en déshérence.

Afin de jeter les bases d'une poétique des textes de cet auteur, l’ancrage de la fiction, l’ambition d’une écriture « de rendre compte de l’existence d’une identité particulière, liée à l’histoire des Petites Antilles et de l’esclavage »[1] – notamment l’univers de l’habitation – doivent être analysés au même titre que le scandale littéraire, le goût pour le licencieux, la controverse, le dérapage assumé. Le grotesque et le sublime d’une œuvre, son intertextualité, la critique de la critique, le rire romanesque, les figures de la féminité, l’exotisme sexuel, l’exigence de véridicité de l’Histoire d’un peuple combiné au goût pour l’anecdote sont autant d’éléments d’analyse scrupuleuse d’un texte résolument décolonisé.

Suivant le principe d’une pensée critique et libre au présent, l’évolution des représentations de l’écrivain Raphaël Confiant et de son œuvre complexe (touchant entre autres à l’ethnolinguistique : contes, proverbes, etc.) est le sujet de ce numéro d’Archipélies.

Les propositions d’articles doivent être envoyées sous forme d’abstracts (300 mots, bibliographie non incluse) jusqu’au 20 juin 2020 aux deux coordonnateurs de ce numéro :

Jean Bessière et Laura Carvigan-Cassin

jean.bessiere@sorbonne-nouvelle.fr

laura.cassin@univ-antilles.fr

Les propositions retenues seront confirmées le 20 juillet 2020.

Les articles, aux normes de la revue Archipélies, devront être rendus le 4 janvier 2021.

Date de publication prévue : décembre 2021.

[1] Christiane Chaulet-Achour, Dictionnaire des écrivains francophones classiques, Paris, Honoré Champion, 2010, p. 112.