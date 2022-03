Adresse : Université Paul-Valéry Montpellier 3 Site Saint-Charles – Salle des Colloques 2

Les rôles du maquillage sur la scène contemporaine



Journée d’études Jeunes chercheurs



organisée par Sara Maddalena et Victor Inisan



RiRRa21 – ED 58





Université Paul-Valéry Montpellier 3



Site Saint-Charles – Salle des Colloques 2



Vendredi 11 mars 2022





9 h 30 – Ouverture officielle/Accueil



9 h 45 – Introduction : Pénélope Dechaufour (MCF UPVM3 – RiRRa21)

Session 1 – Fonctions du maquillage : représentation, tradition, modernité



Modérateur : Victor Inisan (Docteur de Lille3, ATER UPVM3 – RiRRa21)



10 h – Conférence de Dominique Paquet (Docteure, enseignante à l’IFM, autrice) – L’expression de l’exubérance dans Le Conte des contes d’après Giambattista Basile mise en scène de Omar Porras



10 h 30 – Discussion



10 h 45 – Aux origines du maquillage des clowns contemporains – Paul Warnery (Doctorant, UPVM3 – RiRRa21)



11 h 05 – Discussion



11 h 15 pause



11 h 25 – Le maquillage « exotique » sur la scène de Kà, une évolution du spectacle « orientaliste » d'aujourd'hui – Song Huang (Doctorante, Sorbonne Université – CRLC)



11 h 45 – Discussion



11 h 55 – Corporéité marionnettique du danseur : quand la peau maquillée réinvente le corps – Oriane Maubert (Docteure, UPVM3 – RiRRa21)



12 h 15 – Discussion



12 h 30 déjeuner





Session 2 – Le maquillage de spectacle vivant : dissimulateur ou révélateur social ?



Modératrice : Sara Maddalena (Doctorante, UPVM3 – RiRRa21)



13 h 30 – Conférence de Sylvie Roques (Chercheure HDR Centre Edgar Morin – IIAC EHESS/CNRS) La peau chez l'acteur : pratiques et sensibilité



14 h – Discussion



14 h 15 Olivier de Sagazan : la transfiguration comme envers du maquillage – Léa Romoli (Doctorante, UPHF – DeScripto)



14 h 35 – Discussion



14 h 45 – pause



14 h 55 – Le grimage de genre : usages politiques et esthétiques du maquillage – Benjamin Gournay (Master 2, ENS Lyon – IHRIM)



15 h 15 – Discussion



15 h 25 – Enlaidissement et discrimination genrée par le maquillage de théâtre : l’exemple de la mise en scène Yvonne, Princesse de Bourgogne par Geneviève Guhl – Andréa Leri (Doctorante, UToulouse II-Jean-Jaurès – LLACREATIS)



15 h 45 – Discussion



15 h 55 – pause



16 h Rencontre avec Gaël Depauw (Artiste) et table ronde autour de son travail avec Dominique Paquet et Sylvie Roques



Modératrice : Alix de Morant Wallon (MCF UPVM3 – RiRRa21)



17 h – Sara Maddalena et Victor Inisan : synthèse et pistes de recherche



17 h 15 – Clôture







Comité d’organisation :



Pénélope Dechaufour, MCF – UPVM3 – RiRRa 21



Victor Inisan – Docteur de Lille3, ATER UPVM3 – RiRRa21



Sara Maddalena – Doctorante – UPVM3 – RiRRa 21



Pierre Philippe-Meden, MCF – UPVM3 – RiRRa 21







Comité scientifique :



Laurent Berger, MCF – UPVM3 – RiRRa 21



Pénélope Dechaufour, MCF – UPVM3 – RiRRa 21



Cristina Grazioli, PU – UNIPD



Stéphane Héas, MCF, URennes 2 – VIPS2



Philippe Liotard, MCF – ULyon 1 – L-VIS



Alix de Morant Wallon, MCF – UPVM3 – RiRRa 21



Dominique Paquet, Docteur en philosophie et en esthétique, chargée de cours à l’Institut Français de la Mode, autrice dramatique



Sylvie Perault, Directrice du Collectif de recherches corps, costumes de scènes et d'écran CERPCOS



Véronique Perruchon, PU – ULille – CEAC



Pierre Philippe-Meden, MCF – UPVM3 – RiRRa 21



Didier Plassard, PU – UPVM3 – RiRRa 21



Sylvie Roques, Chercheure HDR Centre Edgar Morin – IIAC EHESS/CNRS



Georges Vigarello, Directeur d’études à l’EHESS