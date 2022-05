Adresse : Château-Thierry (Aisne)

La Société des Amis de La Fontaine, présidée par Patrick Dandrey, organise chaque année à Château-Thierry, ville natale du poète, une journée de visites et de conférences, dans une atmosphère conviviale et savante. Cette année, ces septièmes "Rencontres de Psyché", qui auront lieu le samedi 4 juin 2022, auront pour thème "La Fontaine et les arts". Le public, de tout âge, spécialiste ou simple curieux, y est chaleureusement convié : un autocar, affrété depuis Paris, fait l'aller-retour dans la journée pour le transport des participants.

Les inscriptions, ouvertes jusqu'au 31 mai, ont lieu en ligne, à l'adresse suivante :

https://www.helloasso.com/associations/societe-des-amis-de-la-fontaine/evenements/rencontres-de-psyche-4-juin-2022 .

Programme détaillé de la journée

08h30 – Départ de Paris en autocar pour les participants inscrits.



10h – Arrivée à Château-Thierry. Accueil et réception à la mairie des participants venus en autocar ou usant de leurs propres moyens de transport.



11h – Visite commentée des caves médiévales où sont entreposées les cuvées du champagne Pannier ; dégustation à l’issue de la visite.



12h30-14h15 – Buffet offert aux participants de la journée, dans une salle mise à la disposition par la mairie.



Après-midi – Les Rencontres de Psyché : « La Fontaine et les arts » (accès libre et gratuit, dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu).



14h30 – Damien Fortin (Sorbonne Université) : « La Fontaine et l’architecture ».



15h00 – Céline Bohnert (Université de Reims) : « La Fontaine et la peinture ».



15h30 – Discussion et pause.



16h – Boris Donné (Université d’Avignon) : « La Fontaine et la musique »



16h30 – Yves Le Pestipon (Professeur retraité de chaire supérieure, Lycée Fermat, Toulouse) : « La Fontaine et les jardins »



17h – Discussion et fin des Rencontres de Psyché 2022 vers 17h30.



18h – Assemblée générale de la Société des Amis de Jean de La Fontaine.



19h-20h30 – Dîner au restaurant « Le Saint-Jean », offert aux organisateurs et conférenciers, ouvert contre participation aux membres du public.



21h00 – Spectacle « Le Jeune Amour : deux contes de Jean de La Fontaine en musique »,

dans le cadre du « Festival Jean de La Fontaine », avec Christine Bayle (actrice) et Marianne Muller (viole de gambe), dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu.



Fin de la journée vers 22h30 – Retour à Paris en autocar.