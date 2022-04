Adresse : Guéret, Creuse, France

LES RENCONTRES DE CHAMINADOUR N°17



Yannik Haenel sur les grands chemins de Michel Leiris et Georges Bataille



15 - 18 septembre 2022. Guéret, Creuse.





Intervenants :

Yannick Haenel, Thierry Bourguignon, Thierry Clermont. Arno Bertina, Patrick Boucheron, Anne-Lise Broyer, Jean-Marie Chevrier, Alice Diop, Mathias Enard, Antoine Gallimard, Mathilde Girard, Stéphane Habib, Bertrand Hirsch, Denis Hollier, Francesca Isidori, Pascal Josse, Élodie Karaki, Maylis de Kerangal, Mathieu Larnaudie, Monika Marczuk, Francis Marmande, François Marthouret, Stéphane Massonnet, Pierre Michon, Grégory Mouloudji, Irène Morgadhino, Yaël Pachet, Muriel Pic, Yann Potin, Sylvain Prudhomme, Jean-Pierre Salgas, Lydie Salvayre, Tiphaine Samoyault, Bertrand Schefer, Georges Sebbag, John-Jefferson Selve.



Comité littéraire :

Yannick Haenel, Bertrand Hirsch, Pierre Michon, Hugues Bachelot







PROGRAMME



JEUDI 15



| THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE |

PROLOGUE



14h /. CONFÉRENCE INAUGURALE

Yannick Haenel

Pourquoi je vais sur les chemins de Bataille et de Leiris



14h45 /. CONFÉRENCE

Thierry Clermont

Jouhandeau, Leiris : une amitié particulière.



15h30 /. CONFÉRENCE

Georges Sebbag

Documents et les revues entre les deux guerres.

En avril 1929, la revue Documents fait irruption dans le champ des revues. Documents, qui se désigne comme l’Encyclopédie du XXe siècle, se rêve aussi revue de music-hall. Animée par Georges Bataille, Michel Leiris et Carl Einstein, cette revue est le véritable tremplin de leur vie d’écrivain.



16h15 /. TABLE-RONDE

John-Jefferson Selve, Mathieu Larnaudie, Yaël Pachet

Modérateur : Yannick Haenel

La littérature s'écrit à travers les revues. En miroir de celles qu'ont fondé Bataille et Leiris, discussion autour des revues d'aujourd'hui.

John Jefferson Selve a fondé Edwarda et Possession Immédiate, toutes deux, croisant photographie et littérature, héritières de Bataille. Yannick Haenel a fondé Ligne de risque, une revue qui, faisant coïncider littérature et pensée, a cherché à poursuivre l’histoire des avant-gardes. Yaël Pachet collabore au collectif d’En attendant Nadeau, journal critique en ligne, indépendant et gratuit.



| CINÉMA LE SÉNÉCHAL |



21h /. FILM

Présentation de Yannick Haenel

La reine de Némi, 2017, 30 mn, réalisation Yannick Haenel

C'est un film qui, en rejouant aujourd'hui une scène mythique entre Diane et Actéon, redéplie, au bord du lac de Némi, près de Rome, l'histoire du roi du bois, à la suite de Georges Bataille et de Pierre Michon.



21h30 /. LECTURE

Grégory Mouloudji Le Trésorier-payeur de Yannick Haenel





VENDREDI 16



| THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE |



LA POLITIQUE



9h30 /. TABLE-RONDE

Yannick Haenel, Francis Marmande, Denis Hollier

modération : Francesca Isidori

Politique de Leiris et Bataille.



10h30 /. CONFÉRENCE

Lydie Salvayre

À propos de La Part maudite. Sur l’économie, la dépense.



11h15 /. DÉBAT

Lydie Salvayre, Yannick Haenel

modération : Élodie Karaki

À propos du roman de Yannick Haenel Le trésorier payeur (publication chez Gallimard en septembre 2022), qui est lié à Georges Bataille : c’est en un sens une biographie imaginaire de Bataille en banquier anarchiste d’une succursale de la Banque de France. Une lecture romanesque déviante de La Part maudite.



14h /. DIALOGIE ET LECTURES

Alice Diop, Sylvain Prudhomme

Leiris à Gondar : "un seul souvenir agréable, celui d'Emawayish ? Qu'éprouve au juste Leiris pour Emawayish" ? Quelle sambiguïtés traversent le regard qu'il pose sur elle ? Que racontent ces ambivalences de l'impossible rencontre entre deux continents, et d'un rapport qui peut-être perdure aujourd'hui ?



14h45 /. CONFÉRENCE

Arno Bertina

Le colon et ses contradiction (à propos de L’Afrique fantôme)



15h30 /. TABLE-RONDE

Yannick Haenel, Patrick Boucheron, Tiphaine Samoyault

modération : Élodie Karaki

Littérature, histoire, anthropologie : ouverture des horizons contemporains. À quoi nous font penser Leiris et Bataille aujourd'hui ? À quoi nous ouvre leur pensée ? À quoi pensons-nous avec eux ou loin d'eux ?



16h30 /. CONFÉRENCE

Stéphane Habib

Bataille : le Fascisme comme structure.



| BIBLIOTHÈQUE MULTI-MÉDIA DU GRAND GUÉRET |



18h /. EXPOSITION

Anne-Lise Broyer Journal de l’œil (les globes oculaires). L'artiste reviendra sur l'histoire de cette lecture en image de Georges Bataille, série à part dans sa pratique de photographe.





| THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE |



21h /. TABLE-RONDE

Antoine Gallimard, Denis Hollier, Yannick Haenel, Francis Marmande

modération : Élodie Karaki

Leiris et Jouhandeau, deux auteurs gallimardiens.



21h45 /. LECTURE

Pierre Michon, François Mathouret

Le mort de Georges Bataille.





SAMEDI 17



| THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE |



L’ART



9h /. CONFÉRENCE

Bertrand Schefer Manet comme lien secret entre Bataille et Leiris.



9h45 /. DÉBAT

Maylis de Kerangal, Yann Potin

La bataille de Lascaux. À propos du livre de Daniel Fabre, Bataille à Lascaux, comment l’art préhistorique apparut aux enfants.



10h30 /. CONFÉRENCE

Marie-Laure Bernadac

picasso, Leiris.



11h15 /. CONFÉRENCE

Stéphane Massonnet

À partir de deux portraits de Giacometti.



11h45 /. DIALOGUE

Pierre Michon, Yannick Haenel. modération : Francesca Isidori Bataille, Leiris et nous : la passion de la peinture.



| THÉÂTRE LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE |



LE SACRÉ, L’ÉROTISME



14h /. CONFÉRENCE

Jean Pierre Salgas

1928 : La volonté de savoir des surréalistes. 1928, année des Recherches sur la sexualité dans le numéro 11 de La Révolution surréaliste et aussi celle de Nadja, de Histoire de l'œil, d'Irène. C'est tout cet ensemble qui sera analysé à la lumière du premier tome de l'Histoire de la sexualité de Michel Foucault.



14h45 /. CONFÉRENCE

Bertrand Hirsch

Michel Leiris et les cultes de possession en Éthiopie.



15h30 /. CONFÉRENCE

Mathias Enard

Ordre de Bataille

Sur Gilles de Rais. La jouissance, la mort et le mal.



16h30 /. CONFÉRENCE

Mathilde Girard Adrien Borel, le psychanalyste de Leiris et Bataille.



16h50 /. TABLE-RONDE

Mathilde Girard, Monika Marczuk, Yannick Haenel

L’érotisme, Laure.



21h /. CONFÉRENCE

Muriel Pic

La jouissance politique des amants (dialogue des morts).



21h45 /. LECTURE COLLECTIVE

Scènes d’amour de Bataille et Leiris





DIMANCHE 18



LA FËTE



| LA FÊTE DU BŒUF GRAS |



10h30 /. La fête du bœuf gras, défilé d’un bœuf enguirlandé et de tous les participants aux Rencontres.

Avec Biche, bovin de race limousine, élevage Pascal Josse

Musique Thierry Bourguignon & compagnie



| MAISON JOUHANDEAU |



14h30 /. LECTURE COLLECTIVE

Irène Morgadhino, Jean-Marie Chevrier, Grégory Mouloudji

Chaminadour de Marcel Jouhandeau.