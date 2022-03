Adresse : Paris, Institut de France, Observatoire de Paris, Sorbonne Univresité (campus Jussieu)

Colloque international

Les planches de l’Encyclopédie en lumière

Les 19, 20 & 21 mai 2022, à Paris

Depuis plusieurs décennies et l’impulsion donnée par les travaux de référence de Jacques Proust, de John Lough, de Richard N. Schwab puis de Frank A. Kafker, les études sur l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) de Diderot et D’Alembert se sont multipliées.

Malgré les études fondatrices déjà citées, les contributions primordiales de Madeleine Pinault-Sørensen ainsi que de nombreux autres travaux dédiés aux 11 volumes de planches de l’Encyclopédie, ces derniers restent pourtant nettement moins connus et étudiés que les 17 volumes de discours (1751-1765) qui les précèdent et y renvoient.



Aujourd’hui, l’ENCCRE – grâce à sa numérisation de grande qualité des pages gravées et à ses fonctionnalités de mise en regard directe de l’illustration et de l’explication qui lui correspond – permet de redécouvrir d’un œil neuf ce trésor iconographique et offre des ressources renouvelées pour l’explorer. Plus généralement, les nouvelles technologies incitent à imaginer des moyens spécifiques pour analyser ces illustrations, les explications qui les accompagnent, leurs liens réciproques ainsi que leurs relations avec les volumes de discours. Dès lors, la tenue d’un colloque international permettant de dresser un point d’étape sur les recherches spécifiquement dédiées aux planches de l’Encyclopédie paraissait indispensable.

Jeudi 19 mai – Observatoire de Paris, amphi de l’Institut d’astrophysique de Paris

9h30 : Ouverture officielle (discours, introduction par les organisateurs)

Première session – Questions de représentation

Présidence : Christophe Martin

10h-11h30

Le Goff, Jean-Pierre (IREM Basse Normandie) : « Re-voir le réel ou ses fabriques : vers une typologie des moyens de représenter dans l’Encyclopédie »

Kostelnick, Charles (Iowa State U.) : « Paradoxical Plates : Drawing Conventions, Neo-Classicism, and the Emerging Picturesque Aesthetics of the Encyclopédie »

Deuxième session – Nature, science et technique

13h30-15h45 : 1e partie

Présidence : Matthieu Husson

Pépin, François (IHRIM-ENS Lyon), et Villiaume, Leslie (EHESS) : « Les planches d’horlogerie, un pont entre art et science »

Valls-Gabaud, David (LERMA, Observatoire de Paris) : « On spherical angles, celestial maps and instruments: Astronomy under the prism of the Planches »

D’Albis, Antoine (Dir. lab. Manufacture de Sèvres), Paul, Céline (Dir. Musée nat. A. Dubouché), et Richard-Pauchet, Odile (U. de Limoges) : « Les Arts de la Céramique dans les Planches : l’approche délicate d’une technique insaisissable »

16h30-18h : 2e partie

Présidence : Marie Leca-Tsiomis

Brot, Muriel (CNRS ; CELLF) : « Les animaux de l’Arctique »

Zani, Paolo, et Micheletti, Gabriele (U. de Bologne) : « Le “Travail du soufre” : occurrence, purifi­cation and industry of sulfur in the Recueil de Planches de l’Encyclopedie and in other publications of the period »

Vendredi 20 mai – Institut de France

salle Hugot

Troisième session – Dessiner et bâtir : entre le réel et ses représentations (discursives, figuratives)

Présidence : Irène Passeron

9h30-12h15

Lacheze, Cyril (IHMC, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « “Une tuilerie & tous les bâtimens néces­saires”. La tuilerie des Planches de l’Encyclo­pédie : un unicum ? »

Nègre, Valérie (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « La participation des artisans aux planches de l’Ency­clopédie relatives aux arts du bâtiment [Lucotte] »

Gaillard, Béatrice (Labo. de recherche de l’ENS d’Architecture de Versailles) : « Les ordres d’archi­tecture dans l’Encyclopédie : le dessin vaut-il mieux qu’un long discours ? »

Quatrième session – Dessin et écriture

Présidence : Yann Sordet

15h00-16h30

Pietrabissa, Camilla (IUAV, U. of Venice) : « Les contradictions du dessin : la série Dessein »

Quaranta, Kaitlyn (Brown U.) : « From Jaucourt to Deshauterayes : Chinese Characters in the Ency­clopédie »

17h00-18h00 – Aux sources des planches: conférence & exposition

Boussuge, Emmanuel (CELLF) : « L’affaire Patte et la grande réorganisation des volumes de planches (1759-1760) : chronologie complète, bilan revu, documents inédits », conférence suivie d’une pré­sentation des pièces inédites de l’exposition de la Bibliothèque Mazarine (Archives de l’Académie des sciences, Bibliothèque de l’Institut, Bibliothèque Mazarine)

18h30 – Inauguration de l’exposition « Aux sources des planches de l’Encyclopédie » (Bibliothèque Mazarine, 21 mai – 31 août 2022)

Samedi 21 mai – Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, amphi 25

Cinquième session – Musique, opéra, théâtre

Présidence : Alain Cernuschi

9h30-11h45

Martin, Nathan (U. of Michigan) : « Rousseau, de Lusse et les “systèmes musicaux” »

Haine, Malou (U. Libre de Bruxelles) : « Les métamorphoses des planches de lutherie et de musique »

Saudrais, Anthony (U. Rennes 2) : « Les techniques du merveilleux. Les machines de théâtre dans les planches de l’Encyclopédie »

12h-12h30 : Bilan du colloque par les organisateurs