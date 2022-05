Les "œuvres de jeunesse". Enjeux stylistiques et sociopoétiques d’une catégorie problématique

Université de Lausanne, 14-15 juin 2022



Le but de ce colloque est de poser les jalons d’une réflexion de plus large empan sur la catégorie littéraire, stylistique et éditoriale d’« œuvres de jeunesse ». Peut-on échapper à l’automatisme finaliste qui assigne les juvenilia à la marge du canon et les réduit au rang d’étape négligeable au sein d’une carrière d’écrivain, et essayer de retracer des tendances générales, des invariants, ou du moins certaines caractéristiques qui seraient propres à « l’écriture-de-jeunesse comme catégorie spécifique de l’écriture » (Cl. Duchet) ?



Programme

MARDI 14 JUIN, Château de Dorigny (salle 106, CD1)

14H : Accueil des participants et ouverture du colloque



14h10 : Introduction (Ilaria Vidotto, UNIL)



Présidence : Ilaria Vidotto (UNIL)



14h30 : Julien Stout (Université de Montréal)

Repenser la production et la réception de l’œuvre de jeunesse dans la littérature française du Moyen Âge. L’exemple de Chrétien de Troyes et de Charles d’Orléans (en distantiel)

15h00 : Clémence Aznavour (Université Rennes 2),

Marivaux intertextuel (en distantiel)

15h30 : Discussion et pause



16h15 : Jean-Jacques Labia (Université Paris Nanterre) & Hélène de Jacquelot (Université de Pise)

Stendhal : Journaux et écritures de jeunesse (1801-1814)

16h45 : Luciano Pellegrini (Université de L’Aquila)

Victor Hugo à ses débuts (1814-1822)



17h15 : Discussion et clôture de la journée



MERCREDI 15 JUIN, Château de Dorigny (salle 106, CD1)



Présidence : Jérôme Meizoz (UNIL)



9h00 : Nicoletta Agresta (Université de Salerno/ Université Sorbonne Nouvelle)

Zola avant “Zola” : les œuvres de jeunesse du maître du Naturalisme, un chantier méconnu



9h30 : Emmanuelle Calvisi (Université de Rouen / Sorbonne Université)

Le style à travers les âges : les journaux intimes de jeunes écrivains au tournant du XXe siècle



10h : Discussion et pause café



10h45 : Teresa Lussone (Université de Bari)

Irène Némirovsky : des Nonoche à David Golder



11h15 : Serena Codena (Université de Pavia)

Écriture de la jeunesse chez Yourcenar : Le Jardin des chimères et l’influence de D’Annunzio



11h45 : Discussion



Présidence : Émilien Sermier (UNIL)



14h00 : Christelle Reggiani (Sorbonne Université)

Qu’est-ce qu’une œuvre de jeunesse ? Le cas de Perec

14h30 : Lucas Kervegan (Sorbonne Université)

« Je ne peux pas renier mes textes de quand j’avais vingt ans » : Francis Ponge par-delà jeunesse et maturité



15h00 : Gilles Philippe (UNIL)

Tuer le pair. Sur les écrits de jeunesse de Jean-Paul Sartre

15h30-16h30 : discussion et clôture du colloque