Nouvelles approches dans les études littéraires et artistiques : entre continuité et rupture (Guelma, Algérie)

Université 8 mai 1945 Guelma

Département de Langue et Littérature françaises

Université 8 mai 1945 Guelma

Faculté des Lettres et des Langues

Journée d’études :

« Les nouvelles approches dans les études littéraires et artistiques : entre continuité et rupture »

Guelma, Algérie, 26 avril 2021

Longtemps, les études littéraires ont porté sur des théories et des approches se basant essentiellement sur les trois pôles: auteur/société/texte. Entre les études biographiques, psychanalytiques, sociologiques, structurales, nous faisons face dans les deux dernières décennies à un florilège de nouvelles études optant pour une multidisciplinarité et un regard plus ouvert sur l’œuvre.

La journée d’études propose une rencontre avec des chercheurs en littérature et en art, présentant des lectures aussi diverses que riches d’approches et d’angles de vue.

Cette rencontre apportera des analyses nouvelles de l’œuvre littéraire/artistique et ainsi initieront nos étudiants à des recherches plus récentes (des années 90 jusqu’à aujourd’hui) souvent inaccessibles et/ou ignorées.

Axes :

Critiques nouvelles, lectures nouvelles ?

Peut-on échapper aux approches traditionnelles en littérature de langue française ?

Calendrier :

Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 5 avril 2021.

Les expertises seront notifiées le 12 avril 2021.

Les propositions de communication (Nom et prénom de l’auteur(e), Grade, Université d’affiliation, email, numéro de téléphone, titre, résumé en français de 2000 caractères et 5 mots ou expressions-clés) devront être accompagnées d’une courte notice biographique de 500 signes maximum et envoyées aux deux adresses suivantes : colloqueguelma24000@gmail.com et amel.maafa@gmail.com.

Coordinatrice de l’événement : Dr. Amel Maafa

Comité scientifique :

Pr. Ahmed Cheniki, Université Badji Mokhtar Annaba.

Dr. Amel Maafa, Université 8 mai 1945 Guelma.

Dr. Soumeya Merad, ENS de Constantine.

Dr. Badreddine Loucif, Université de Khenchla.

Dr. Benselim Karim, Université de Ain Temouchent.

Comité d’organisation :

Dr. Amel Maafa.

M. Omar Ait Kaci.

M. Merouane Necib.

Mme Mervette Guerroui.

Mme Salima Hassani.