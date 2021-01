En ligne / Université Paris Nanterre

Séminaire interdisciplinaire — Université Paris Nanterre – février - juin 2021

Les marges sont-elles vraiment le centre ?

Réflexion sur l’usage heuristique de la dynamique des marges en sciences humaines et sociales

* Marges et frontière - vendredi 19 février 16h-18h

Fabrice Raffin (Université de Picardie Jules Verne) — « Les choses des frontières » : Entités, activités et structures sociales processuelles

Aude-Line Gervais (Aix-Marseille Université) — Les marges scolaires à Marseille, une marginalisation par le(s) centre(s) ?

* Marges et travail - jeudi 11 mars 10h-13h

Louise Lacoste (Université Paris Nanterre) — Le dispositif Premières heures, au cœur des interactions entre centres et marges de l'emploi

Claire Bodelet (EHESS) — Peut-on prendre les clowns au sérieux ?

Aziz Jaafari (INALCO) — La cheikha et les chants de l’ayta : entre admiration et marginalisation sociale

Marges de la citoyenneté - vendredi 2 avril 16h-18h

Alexandre Vlamos (Université Paris Nanterre) — Que peut nous dire l'anthropologie historique de la citoyenneté en Grèce à l'époque hellénistique ?

Camille Aynès (Université Paris II Panthéon Assas) — Analyse en creux de la notion de citoyenneté à partir de la figure du non-citoyen par excellence, le condamné

Marginalité et création artistique à l’ère numérique - jeudi 6 mai 10h-12h

Aurore Courte (Université de Louvain-la-Neuve) — L’individu, figure d’une marginalité de masse ?

Rodolphe Pérez (Université de Tours) — Dispositifs médiatiques autour du livre : réflexions sur les enjeux numériques de la création littéraire

Marginalité des objets d’étude - lundi 7 juin 10h30-12h30

Victor Delaporte (Université Paris Nanterre) — Quelle place pour l’étude des Pieds Noirs et de la guerre d’indépendance dans les dynamiques historiographiques récentes sur l’Algérie à la période coloniale ?

Énimie Rouquette (Université Sorbonne Nouvelle) — Réflexions sur la configuration de l’espace disciplinaire dans l’étude du Moyen-Âge latin

Les séminaires se dérouleront d'abord en ligne via Teams, en attendant de pouvoir organiser une séance à l'université Paris Nanterre en fin de semestre. Merci de nous contacter pour obtenir le lien des sessions : avlamos@parisnanterre.fr ; tilliette.ma@parisnanterre.fr