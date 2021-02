ÉLLiC (n°4 / 2021)

"Les manuels scolaires de langues étrangères face aux évolutions des méthodologies et des technologies numériques"

PRÉSENTATION

Malgré les avancées technologiques, le manuel de langue étrangère demeure l’outil de base – parfois le seul – pour mettre en œuvre les programmes et soutenir l’enseignement/apprentissage. Au regard des élèves, il constitue la référence sur les savoirs ou les compétences à acquérir durant l’année. Quant aux parents, qui, le plus souvent, ne sont pas informés sur les programmes scolaires, il constitue également un moyen de repère sur les contenus d’apprentissage pour le suivi de leur enfant.

En tant qu’outil d’accompagnement pédagogique, le manuel scolaire propose différentes ressources (textes supports, activités diverses...) afin de construire des situations d’apprentissage et développer les différentes compétences langagières. Cette fonction d’aide aux apprentissages et à la gestion des cours est essentielle. Mais au-delà de cette dimension didactique, les manuels scolaires ont également une fonction idéologique et axiologique et intègrent des référents culturels. Ils s’inscrivent dans une action éducative par la « transmission, de manière plus ou moins explicite, de modèles de comportements sociaux, de normes et de valeurs. » (Unesco, 2008 : 14).

L’évolution de la réflexion méthodologique et des nouvelles technologies a conduit de nombreux didacticiens à minimiser le rôle du manuel voire à annoncer sa disparition. Dès 1973, Francis Debyser (1973) avait proclamé « La mort du manuel ». Mais le manuel est toujours là et sans doute a-t-il encore de beaux jours devant lui. Cet outil, sans cesse remis en chantier, a évolué dans sa conception, en s’adaptant aux évolutions méthodologiques, et, à bien des égards, il constitue un outil pédagogique indispensable. Même s’il n’est pas une panacée, il offre un « prêt à l’emploi » et une progression qui peut rassurer l’enseignant, particulièrement le débutant. Il répartit le contenu en séquences didactiques, puis en rubriques clairement signalées et propose des supports et activités ; le tout organisé de façon cohérente pour atteindre des objectifs prédéfinis. La mise à l’écart du manuel et la conception d’activités alternatives nécessiterait, de la part de l’enseignant, du temps et surtout une bonne formation à la conception didactique…

Cela dit, le discours des didacticiens oriente actuellement vers une nouvelle conception et un nouvel usage de cet outil. Selon Christian Puren (2020 : 3), face à la complexité des processus d’enseignement-apprentissage, il s’agit de former les enseignants, non pas à un usage « rigoureux et dogmatique des manuels, […] [mais] à un usage souple et ouvert de ces outils de travail ». Dans ce sens, il ne s’agit pas de mettre à l’écart le manuel, mais de continuer à en tirer profit, avec toutefois un regard critique, en adaptant son contenu ou en le complétant si besoin, en fonction des spécificités de la classe. C’est le principe même d’une didactique contextualisée. Comme l’affirme Estela Klett (2012 : 13), « il n’y a pas de didactique universelle des langues mais plutôt des didactiques contextualisées et historicisées. »

AXES

Dans ce numéro thématique, nous souhaitons rassembler des réflexions ou analyses qui portent sur les manuels scolaires de langues étrangères. Les contributions peuvent porter sur les axes suivants (liste non exhaustive) :

Les manuels de langues face aux évolutions méthodologiques (approche actionnelle, approche par les compétences…) : quelle adéquation ?

Comment les manuels de langues sont-ils perçus et utilisés par les enseignants et apprenants ?

Place et usage du manuel scolaire en regard du développement des outils numériques et des ressources pédagogiques sur Internet.

La dimension culturelle dans les manuels de langues étrangères.

La fonction idéologique et axiologique dans les manuels.

CONTRIBUTIONS

Les propositions d’articles, accompagnées d’un résumé de 300 mots, doivent être envoyées à l’adresse suivante : azmahieddine@gmail.com

Conformément aux critères de la revue, les articles seront soumis à un comité de lecture avant leur acceptation.

CALENDRIER

Date limite d’envoi des résumés : 15 avril 2021

Date limite d’envoi des articles : 15 juillet 2021

Retour des évaluations : 15 septembre 2021

Parution du numéro : Novembre 2021

Coordinateur du numéro thématique : Pr. Azzeddine MAHIEDDINE

Directrice de la revue plurilingue Études des Langues, Littératures et Cultures (ÉLLiC )[1] : Pr. Latifa SARI MOHAMMED

NOTES

[1]Revue du laboratoire de recherche LLC Diversité des langues, expressions littéraires, interactions culturelles.

Faculté des Lettres et des Langues - Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen.