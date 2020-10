En ligne (Université de Kyoto)

Les humanités post-humaines

L'Institut de Recherches en Sciences humaines de l’Université de Kyoto et l'Institut français du Japon de Kansai-Kyoto vous convient à une rencontre scientifique en ligne, qui se déroulera en français et en japonais, avec traduction simultanée, le samedi 14 novembre à partir de 9h00 (heure de Lausanne et Paris) ou de 17h00 (heure de Kyoto et Tokyo).

Cette rencontre est consacrée au devenir des humanités à une époque qui voit l'émergence des problématiques dites post-humaines ou post-humanistes. Il y a en effet déjà longtemps que l’on parle de la « fin de l’homme » : mondialisme de plus en plus affirmé, essor considérable de la technologie avec le génie génétique ou l’intelligence artificielle, destruction environnementale et changement climatique, propagation de la crise pandémique enfin. Si l’« homme » moderne, supposé être le sujet qui gouverne le monde, n’est plus qu’une illusion, les humanités en tant que recherches sur l’homme sont-elles aussi destinées à la faillite ? En se référant aux réflexions passées et présentes de la littérature et de la philosophie, quatre intervenants s’interrogent sur les humanités en cette ère « post-humaine ».

Programme

Atsuo Morimoto (Université de Kyoto) : Introduction. Du « Non-humain » au « Post-humain »

Gilles Philippe (Université de Lausanne) : Posthumanisme et stylistique

Masanori Tsukamoto (Université de Tokyo) : Poétique de l’inhumain. De « La Déshumanisation de l’art » d’Ortega y Gasset à « L’Institution » de Merleau-Ponty

Masatake Shinohara (Université de Kyoto) : Le post humanisme au cœur de la fragilité du monde : la pratique photographique de Kawauchi Rinko et les idées de Timothy Morton sur l’écologie

