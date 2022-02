Les foyers du savoir dans la culture arabe. Les mağālis d’adab et l’adab des mağālis (Caen)

Adresse : Université de Caen

Les mağālis (pl. de mağlis), ou cercles[1] d’adab représentent, l’une des sources les plus importantes de la culture arabe. Définis dans l’Encyclopédie de l’Islam comme « nom de lieu du verbe djalasa « s’asseoir » et, par extension, « siéger », « tenir séance » ; à partir du sens primitif de « lieu où l’on se tient » (EI2, T. V, 1986, p.1027), ils ont été un moyen de contact culturel, tout comme ils ont incarné la première école scientifique à travers les siècles.

Cette journée d’étude a pour objectif de faire la lumière sur des mağālis, ou lieux de savoirs, caractérisés par des connaissances globales et d’interroger les textes qui les mettent en exergue afin de saisir davantage les relations entre adab et culture, politique et histoire.

Comité d’organisation :



· Bentaleb Farès, Université Rennes 2



· Gharrafi Miloud, Université Lyon 3



· Gouirgate Abdellatif, Université de Nantes



· Jegham Najeh, Université de Nantes



· Kenanah Faisal, Université de Caen



· Nissabouri Abdelfattah, Université Rennes 2







[1] Mais aussi « réunion », « assemblée », « conseil », « sénat », « salon de réception », « cénacle », « séance », « audience publique », « ministère ».

[2] Deux termes qui désignent un lieu de réunion, mais qui se différencient dans le contenu des déroulés.