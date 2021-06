Les Études Théâtrales en Avignon 2021. Corps en fugue et marronnage des voix

Festival d'Avignon

Corps en fugue et marronnage des voix

Les Études Théâtrales en Avignon 2021

Cette année, du 13 au 21 juillet, le Laboratoire SeFeA se joint au Groupe de Recherche sur la Poétique de la Scène Contemporaine pour proposer des conférences, tables rondes, performances et autres lectures en partenariat avec la Chapelle du Verbe incarné, le Théâtre des Halles, ETC Caraïbe, la BnF et la revue Frictions.

Coordination :

Sylvie Chalaye, Pierre Longuenesse, Pénélope Dechaufour

(Université Sorbonne Nouvelle et Université Paul Valéry Montpellier 3)

Plus d'information et programme détaillé…