L'Equipe Aragon de l'ITEM est heureuse d'accueillir



Madame la Professeure Julia KRISTEVA



écrivain, linguiste et psychanalyste



lors de son séminaire du samedi 2 avril 2022.



Auteur d'un récent Dostoïevski Face à la mort ou le sexe hanté du langage (Fayard, 2021), Julia Kristeva



a aussi écrit sur Aragon dans Sens et non-sens de la révolte, pouvoir et limite de la psychanalyse (Fayard, 1996).





La matinée (9h45-12h30) sera consacrée à deux conférences:



1. Luc Vigier: "L'infini, l'interminé, l'inachevé chez Aragon."



2. Daniel Bougnoux: "Aragon carnavalesque"





L'après-midi (14h-17h) donnera la parole à Madame Julia Kristeva



1. Introduction et présentation: Jean-François Rabain.



2. Conférence de Madame Julia Kristeva



3. Débats animés par Jean-François Rabain et Daniel Bougnoux.





LIEU: SALLE DE CONFERENCE



46 RUE D'ULM



75000 PARIS





Luc Vigier (Dir. Equipe Aragon)



Présentation des intervenants

Julia KRISTEVA:

Née en Bulgarie, travaille et vit en France depuis 1966. Elle est écrivain, psychanalyste, professeure émérite à l’Université de Paris et membre titulaire et formateur de la Société Psychanalytique de Paris. Docteur Honoris Causa de nombreuses universités aux États-Unis, au Canada et en Europe où elle enseigne régulièrement. Grand officier de la Légion d’Honneur (2020), Commandeur de l'Ordre du Mérite (2011), première lauréate en décembre 2004 du Prix Holberg (créé par le gouvernement de Norvège pour remédier à l'absence des sciences humaines dans le palmarès du Nobel), elle a obtenu le Prix Hannah Arendt en décembre 2006 et le prix Vaclav Havel en 2008. Elle est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels : La Révolution du langage poétique, Histoires d’amour, Pouvoirs de l'horreur (essai sur l'abjection), Soleil noir (dépression et mélancolie), Le Temps sensible (Proust et l’expérience littéraire), la trilogie Le génie féminin : Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette, La Haine et le Pardon, Cet incroyable besoin de croire, Pulsions du temps, Du mariage considéré comme un des beaux-arts (avec Philippe Sollers), ainsi que des romans dont Les Samouraïs, Meurtre à Byzance, Thérèse mon amour, L'Horloge enchantée. Dostoïevski dans la collection "les auteurs de ma vie" chez Buchet-Chastel et Dostoïevski, face à la mort ou le sexe hanté du langage (Fayard, octobre 2021) sont ses derniers ouvrages . Son œuvre est entièrement traduite en anglais, et la plupart de ses livres sont disponibles dans les grandes langues du monde.





Daniel BOUGNOUX

Ancien élève de l'École normale supérieure (promotion 1965 Lettres)1, Daniel Bougnoux est professeur émérite de l'Université Stendhal de Grenoble.Il est spécialiste de Louis Aragon, auquel il a consacré de nombreux travaux : il a notamment dirigé les Oeuvres romanesques complètes d’Aragon dans la Bibliothèque de la Pléiade. Il a par ailleurs créé la revue littéraire Silex2, qu'il a dirigée de 1976 à 1985. Il se spécialise ensuite, aux côtés de Régis Debray, dans l'étude de la médiologie, collaborant aux Cahiers de médiologie, ainsi qu'aux revues Médium et local-contemporain.

Il publiera au printemps un essai sur Woody Allen.



Jean-François RABAIN:

Psychanalyste, psychiatre, essayiste, commissaire d'exposition (Zürn). A prononcé une conférence à Cerisy sur Julia Kristeva lectrice d’Aragon.





Luc VIGIER:

Maître de conférences à l'Université de Poitiers. Spécialiste de Louis Aragon auquel il a consacré sa thèse, de nombreux colloques, séminaires et articles, il est directeur de l'Équipe Aragon de l'Institut des Textes et manuscrits (CNRS). Il a coordonné un numéro de la revue Genesis sur Aragon (n°50, 2020) et co-dirigé le premier numéro de revue consacrée à la génétique de la bande dessinée (Genesis, n°43, 2016). Il dirige les Cahiers Aragon aux Editions Les Cahiers. A paraître au printemps 2022: colloque Philippe Le Guillou aux Cahiers de la NRF.