Adresse : UFR SLHS – Université de Franche-Comté - 18 rue Chifflet – Grand Salon – Besançon

L’encyclopédisme après L’Encyclopédie : réflexions interdisciplinaires croisées



Journée d’études organisée le 31 mai 2022



18 rue Chifflet – Grand Salon – Besançon – UFR SLHS – Université de Franche-Comté





9h00 : Accueil des participants



9h15-9h45 : Introduction par Sophie Audidière (Logiques de l’Agir, uB) :

Remarques sur l’Encyclopédisme



9h45-10h30 : Julien Vincent (Histoire, IHMC, Université Paris I) :

« Questions et perspectives historiques sur l’encyclopédisme du XIXe siècle »



10h30 -10h50 : Pause-Café



10h50-11h35 : Léo Becka (Histoire, IHMC, Université Paris I) :

« Encyclopédisme et voyages savants dans la première moitié du XIXe siècle : l’exemple des expéditions de La Recherche vers le Grand Nord (1835-1840) »



11h35-12h35 : Table Ronde – Encyclopédismes, 1 :

XVIIIe-XIXe s. (animation : Aurélien Aramini, Logiques de l’Agir, UFC)



12h35-14h : Repas



14h00-14h45 : Fabien Ferri (Philosophie, Logiques de l’Agir, UFC) :

« Otto Neurath et l’encyclopédisme visuel : un projet scientifique et social au sein du Cercle de Vienne »



14h45-15h30 : Flavien Le Bouter (Philosophie, Logiques de l’Agir, UFC) :

« Encyclopédisme et sémantique historique : Niklas Luhmann et la Begriffsgeschichte »



15h30-15h45 : Pause-café



15h45-16h45 : Table ronde – Encyclopédismes, 2 :

XVIIIe-XXe s. (animation : Vincent Bourdeau, Logiques de l’Agir, UFC)



Journée organisée dans le cadre de l’action « Encyclopédisme » – Pôle 3 –

MSHE Claude-Nicolas Ledoux (UAR 3124)

Journée trans-axes : Laboratoire Logiques de l’Agir (UR 2274)