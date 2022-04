Adresse : Université Paris Cité, Salle Pierre Albouy (6e étage, Bâtiment C, Grands Moulins), 5 rue Thomas Mann. 75013 Paris

Lecture et rencontre avec Martin Rueff

17h-19h30 Salle Pierre Albouy (Grands Moulins, Hall C, Université Paris Cité, 5 rue Thomas Mann, Paris 13e)

Martin Rueff lira des extraits de ses deux derniers livres de poésie: La Jonction (Nous, 2019) et Verticale Ponte (Modo infoshop, 2021). Il parlera de sa pratique du poème, des poètes qu'il aime, qu'il lit et qu'il traduit, de ses façons d'écrire avec et entre les langues.

Martin Rueff est professeur de littérature française du 18e siècle et d’histoire des idées à l’université de Genève. Poète, critique, philosophe et traducteur il a publié en 2018 : Foudroyante pitié, Aristote avec Rousseau, Céline avec Bassani et Ungaretti ; À coups redoublés, anthropologie des passions et doctrine de l’expression chez Jean-Jacques Rousseau (Mimésis éditions). Comme traducteur il est attelé à la retraduction d’Italo Calvino pour les éditions Gallimard. Il a ainsi fait paraître entre 2017 et 2018 sa retraduction de la trilogie des ancêtres : Le baron perché, Le vicomte pourfendu et Le cavalier inexistant. Il traduit aussi Giorgio Agamben et Carlo Ginzburg. Il est président de la Société Jean-Jacques Rousseau (Genève) et a édité deux ensembles de textes de Jean Starobinski sous le titre La Beauté du monde (Paris, Gallimard, Quarto, 2016), et Le corps et ses raisons (Paris, Le Seuil, 2020). Récemment il a postfacé 33 écrits de Jacqueline Risset sur Dante (Nous éditions, 2021) et Feuille de route de Franco Fortini (Nous, 2022). Il est co- rédacteur en chef de la revue Po&sie (Michel Deguy, Humensis). Il a publié plusieurs livres de poésie: les derniers, La Jonction, chez Nous en juin 2019, Verticale Ponte, chez Modo infoshop, Bologna, septembre 2021.



Il fait sienne cette conviction de William Carlos Williams dans Paterson (dans la traduction d’Yves di Manno) :



The province of the poem is the world./When the sun rises, it rises in the poem and when it sets darkness come down/ and the poem is dark.

(Le monde est le lieu d’élection du poème./ Quand le soleil se lève, il se lève dans le poème/ et quand il se couche l’obscurité descend/et le poème s’assombrit.)



Il fait siens aussi ces doutes :



So much talk of the language – when there are no ears.

(On parle tant du langage – alors qu’il n’y a personne pour entendre.)

Et :



Beauty is feared / more than death, more than they fear death.

(La beauté est plus redoutée / que la mort, plus que la mort n’est redoutée.)

*

Cycle de lectures et de rencontres "Poésie en cours" (organisé par Camille Bloomfield, Marik Froidefond et Cyril Vettorato, Université Paris Cité):

Plus on proclame sa mort, plus la poésie existe. Elle investit de nouveaux médiums et de nouveaux lieux, se fait plurilingue, multimédia, sociale, bruyante, musicale… Le cycle de lectures et de rencontres Poésie en cours a été imaginé comme une fenêtre sur ce champ en perpétuelle réinvention, trop remuant pour qu’il nous soit possible de le cartographier de façon exhaustive. Au fil des séances, qui s’articuleront autour de lectures poétiques et de discussions avec les personnes invitées, nous découvrirons des voix qui conjuguent l’écriture poétique au présent. Comme autant de filets jetés à la mer, chaque séance consacrée à l’une des facettes de la création poétique actuelle partira à la recherche de quelques unes des voix qui la composent, avec un effort tout particulier pour faire entendre des voix émergentes.

Séance 1: jeudi 7 avril 2022 (17h-19h30)

Avec Martin Rueff

Animée par Camille Bloomfield, Gabriel Meshkinfam et Dominique Rabaté



Séance 2: jeudi 11 mai 2022 (17h-19h30)

Avec Souad Labbize et Rita Baddoura

Animée par Ryme Ouanane, Francesca Tumia et Cyril Vettorato



Séance 3: jeudi 2 juin 2022 – "Instapoésies" (17h-19h30)

Avec Rim Battal, Mélanie Leblanc et Louis Haentjens (@Dorsene)

Animée par Camille Bloomfield et Killian Provost.