Journée d'études

"Le triangle des Approches critiques : autour des Indes noires de Jules Verne"

Jeudi 2 juin 2022

Organisé par Jacques-David Ebguy et Paule Petitier (CERILAC, Université Paris Cité)

Bibliothèque Jacques Seebacher, Université Paris Cité

Programme

09H30 : Accueil des participants



09H45 : Ouverture (Jacques-David Ebguy et Paule Petitier)



Matinée



10H00 : Paule Petitier (Université Paris Cité) : « Drôle de mine, drôle de monde »



10H30 : Discussion

10H45 : Pause



11H00 : François Vanoosthuyse (Université de Rouen) : « La petite maison sous la prairie »



11H30 : Sophie Ménard (Université de Montréal) et Marie Scarpa (Université de Lorraine) : « Les Indes noires depuis l'ethnocritique »



12H00 : Discussion



12H30 : Déjeuner



Après-midi



14H00 : Jacques-David Ebguy (Université Paris Cité) : « La règle de trois. La lutte des fables dans Les Indes noires »



14H30 : Lucie Nizard (Université Paris III) : « "Une jeune et bonne créature qui n’a jamais quitté la mine". Fonctions du personnage de Nell dans Les Indes noires »



15H00 : Pause



15H15 : Discussion



15H45 : Thomas Conrad (École Normale Supérieure, rue d’Ulm) : « Doubles fonds »



16H15 : Discussion et conclusion (avec la participation de Kevin Even).