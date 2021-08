Château de Cerisy la Salle

Le théâtre des genres dans l'oeuvre de Mohammed Dib

Colloque initialement prévu en 2020 et reporté en 2021 à cause du confinement.

Le programme est clos, mais l'inscription des auditeurs libres a commencé, et ils seront chaleureusement accueillis. Ils pourront participer aux débats et profiter de vacances studieuses dans un cadre superbe et prestigieux. Les modalités sont précisées sur la page internet du colloque: https://cerisy-colloques.fr/mohammeddib2021/

ARGUMENT :

L'œuvre de Mohammed Dib, principal écrivain algérien francophone avec Kateb Yacine, a trop souvent été déformée par des lectures de circonstance. On n'a ainsi perçu que tardivement que cette œuvre était d'abord une réflexion originale et sans cesse renouvelée sur les pouvoirs du langage face au défi de l'indicible.

Le colloque tentera de montrer que cette réflexion passe d'abord par une mise en scène des langages, et principalement des genres littéraires, entre lesquels cette œuvre est en constante alternance, à l'intérieur même des textes. Genres soumis par cette théâtralisation à une sorte de distanciation qui amène le lecteur à leur prêter parfois autant d'attention qu'aux thèmes qu'ils développent. Mais il permettra également de montrer que les "genres", au sens sexuel cette fois, sont aussi un de ces langages que l'œuvre de Dib théâtralise, et qu'on peut ainsi, malicieusement, traiter en parallèle avec les genres littéraires et leurs jeux de séduction.

PROGRAMME :

Lundi 6 septembre

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, du colloque et des participants

Mardi 7 septembre

Matin

Charles BONN, Mounira CHATTI & Naget KHADDA : Ouverture du colloque

SCÉNOGRAPHIE DE LA FICTION DIBIENNE — Modérateur : Charles BONN

Réda BENSMAÏA : Mohammed Dib ou la gnose sans retour

Naget KHADDA : D'un genre, l'autre : vers une esthétique de l'abstraction

Mounira CHATTI : Les bocages du genre et du sens : Simorgh

Après-midi

MOBILISATION DES SENS ET PRODUCTION DU SENS DANS LA DRAMATURGIE DIBIENNE — Modératrice : Naget KHADDA

Mireille DJAÏDER : Alchimie du langage et "nostalgie du sens"

Manel ZAIDI AÏT-MÉKIDÈCHE : L'œil cosmique et l'ouïe, œil du cœur : hypostases dibiennes [visioconférence]

Lamia OUCHERIF : L'écriture du "visuel" [visioconférence]

Mercredi 8 septembre

Matin

MOBILISATION DES ARTS ET PRODUCTION DU SENS DANS LA DRAMATURGIE DIBIENNE — Modératrice : Zineb ALI-BENALI

Lucy STONE McNEECE : L'écriture de Mohammed Dib : la plume comme un pinceau

Maya BOUTAGHOU : Les paysages visuels et sonores de Mohammed Dib [visioconférence]

Toufik HADJI : Mohammed Dib se ressource, en écriture et en photographie, dans une ville plurielle : Tlemcen

Après-midi

THÉÂTRALITÉ ET ÉCRITURE ROMANESQUE — Modératrice : Réda BENSMAÏA

Amel MAÂFA : De la polyphonie théâtrale à la narration romanesque. Le cas de Mille hourras pour une gueuse et de La Danse du roi de Mohammed Dib

Hanane LAGUER : La théâtralité du geste dans L'infante maure : outil de scénarisation de l'oralité

Nasrin QADER : Le théâtre de l'écrit : jouer avec/jouer de… [visioconférence]

Jeudi 9 septembre

Matin

INTERACTIONS GÉNÉRIQUES : ENTRE EXISTENCE ET HÉRITAGE — Modérateur : Guy BASSET

Inès KREMER : Problématique de l'autobiographie dans l'œuvre de Dib

Hervé SANSON : La nébuleuse de La Fiancée du printemps : construction et déconstruction du mythe

Après-midi

LE THÉÂTRE DES GENRES : LA POÉSIE AVANT TOUT — Modératrice : Mounira CHATTI

Zineb ALI-BENALI : La construction du genre dans l'œuvre dibienne : l'importance du poème

Regina KEIL-SAGAWE : Lyyli des quatre saisons : les correspondances du genre, entre poème et prose [visioconférence]

Vendredi 10 septembre

Matin

LES INTERACTIONS GÉNÉRIQUES : ENTRE EXISTENCE ET HÉRITAGE — Modérateur : Hervé SANSON

Abdellah ROMLI : L'intratextualité dans l'œuvre dibienne : une question de vie ou de mort [visioconférence]

Guy BASSET : Le tissage des traditions

Mounira CHATTI & Naget KHADDA : Synthèse des travaux et conclusion

Charles BONN : Clôture du colloque

Après-midi

DÉPARTS