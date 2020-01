54 boulevard Raspail Paris 6e

Le nô, Bashô (Le Bananier) de Komparu Zenchiku

Le CIRRAS (Centre International de réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle) est heureux de vous inviter, le lundi 13 janvier de 14h à 17h, à la Maison des Sciences de l’Homme, 54 boulevard Raspail, salle B1-18 à la conférence d’Armen Godel sur le nô, Bashô.

Armen Godel introduira, commentera et lira sa traduction du nô, Bashô (Le Bananier) de Komparu Zenchiku (1405-1470?). Sans drame apparent, dotée d'une intrigue mince à l'extrême, exprimée dans une écriture énigmatique, difficile à mémoriser et charriant des concepts bouddhiques complexes, le nô Bashô bien que rarement représenté est tenu en très haute estime. Son sujet s'inspire essentiellement du Sûtra du Lotus ainsi que d'un ancien conte chinois tiré d'un recueil d'histoires de fantômes et de spectres.

Armen Godel, comédien et metteur en scène, est l’un des grands spécialistes européens du nô.

Si vous désirez assister à cette conférence, les places étant limitées, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : francoise.quillet2@gmail.com