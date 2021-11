Adresse : Salle de l’IHMC, ENS 45 r d'ulm, 75005 Paris

Le Moyen Âge des Lumières : une révolution ?



Jeudi 25 novembre 2021, de 8 h 45 à 17 h



Salle de l’IHMC, Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 5e



Journée d’étude organisée par

Jean-Loup Kastler (IHMC-IHRF) et Marion Bertholet (LUHCIE).

Programme



Introduction commune de la journée par Marion Bertholet [10 minutes]



Présentation du déroulé de la journée par Jean-Loup Kastler [5 minutes]



Quelques mots de bienvenue de Pierre Serna : Sur les Traces de Michelet [5 minutes]

Historiographie et Histoire des idées



Clarisse Coulomb

Un Moyen Age républicain : l’histoire de la république d’Arles de M. Anibert (1778-1781) [20 minutes]



Clément Bertot

Le cas Helvétius chez Nietzsche : les Lumières peuvent-elles rompre avec le Moyen Âge ? [20 minutes]



Débat [30 minutes]



Pause [15 minutes]

La révolution des Dames du Moyen Âge



Martin Aurell

Aliénor d’Aquitaine et la Révolution française : au sujet d’un texte attribué à Louise de Kéralio [20 minutes]



Valentina Altopiedi

La cité des dames du Moyen Âge aux Lumières : Christine de Pizan et Marie-Madeleine Jodin [20 minutes]



Débat [30 minutes]



Pause méridienne [12 h – 13 h 30]

Révolutionner l’histoire du Moyen Âge et des Lumières



Laurent Hablot

La révolution et l’emblématique, entre rejet et réappropriation : une approche héraldique [20 minutes]



Stephanie Barczewski

Robin des Bois était-il un héros révolutionnaire des Lumières ? [20 minutes]

Écrire l’histoire du Moyen Âge en contexte révolutionnaire



Nathanaël Nimmegeers

Écrire l’histoire du Moyen Âge en contexte révolutionnaire : l’exemple du chanoine Barthélémy [20 minutes]



Marion Bertholet

Le contexte révolutionnaire et impérial dans l’écriture de l’histoire du Moyen Âge italien chez Sismondi [20 minutes]



Jean-Loup Kastler

Aux sources médiévales et révolutionnaires du « républicanisme montagnard » des Lumières



Débat [30 minutes]



Pause [15 minutes]

Conclusion et ouverture : le Moyen Âge comme miroir des Lumières



Le Prince Zizim et la belle Sassenage : le Moyen Âge, miroir de la modernité à la veille de la Révolution, par Jean-Loup Kastler[10 minutes]



Le mot de la fin par Marion Bertholet [5 minutes