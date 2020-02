Lafayette Science Museum

PROGRAMME

Vendredi 28 février 2020 9:00. Bienvenue / Welcome

Petit-déjeuner / Breakfast

9:30. Faire mal: exploiter, briser, maltraiter

Mélanie Giraud – "Réparer le mal ou le devoir de mémoire d’un ancien port négrier"

Lucas Wood – "The broken Pen: Sarah Kofman’s Unbearable Witness" Valérie Dusaillant-Fernandes – "La maltraitante des enfants chez A. Seurat et D. de Vigan: entre loyautés et failles des systèmes"

11:00. De Genet à Taïa: Dans le mal et dans la marge

(Chair: Tamara Lindner)

Chloé Vettier – "La honte comme conscience du mal: Jean Genet, exemple ou contre-exemple?"

Salma Rebhi – "Dans le corps du texte: Perversités et transgressions dans Infidèles d’Abdellah Taïa"

12:00. Déjeuner / Lunch

13:15. Plénière / Keynote - Prof. Amadou Ouédraogo

De la vision à la subversion: Exemples de pratiques rituelles comme source de

dérives morales en Afrique

Présentation: Monica Wright / Q&A: Ramona Mielusel

14:30. Camus entre bien et mal

(Chair: Gaëtan Brulotte)

Erin Tremblay Ponnou-Delaffon – "Camus, ‘partagé entre la douleur et la beauté’"

Pierre-Alexandre Fradet – "Le bien comme cible universelle: la métaphysique de Jean Grondin en dialogue avec l’œuvre de Camus" Manon Dubouilh – "La chute d’Albert Camus: le soliloque du mal"

16:00. Le mal du jour

(Chair: Pierre Ros)

Antoine Dechene – "L’enfer de René Belletto"

Peter Barta – "‘Fleurs du mal’: Thomas Lilti’s Battle With Medicine" Nicolas Portugal – "La littérature française à l’aune du 11 septembre 2001"

18:00. Plénière / Keynote - Prof. Alexandre Gefen Les littératures d'interventions

Présentation: Gaëtan Brulotte / Q&A: Loïc Bourdeau

(Chair: Nicolas Portugal)

19:00. Réception-dîner / Dinner-Reception

LE MAL / EVIL

A conference in French & Francophone Studies

Samedi 29 février 2020

9:00. Petit-déjeuner / Breakfast

9:30. Au-delà de l'humain: écoanxiété et animalité

(Chair: Debbie Clifton)

Karla Ewing – "La mal du tourisme: Instagram, la Tour Eiffel et le syndrome de Paris"

David Cheramie – "La résilience poétique dans Zuma 9 de Zacharie Richard"

Claudia Cilla – "Humanité, animalité, et cruauté dans trois romans francophones contemporains"

11:00. Folklore, figure et figurations du mal

(Chair: Fanie Demeule)

Tiako Djomatchoua Murielle Sandra – "Crimes et châtiments surnaturels dans la littérature fantastique africaine"

Rachel Doherty – "Rougarou : antihéros et icône de l’altérité"

Sarah Djos-Raph – "L'Enigme du flou: photo-trauma chez D. Laferrière"

12:15. Déjeuner-Rencontre - Ashlee Michot, O Malheureuse En conversation avec Chase Cormier & Rachel Doherty

14:00. (Auto)Critique, blessure et mise en danger

(Chair: Fabrice Leroy)

Insook Webber – "Tuché, The Unnamable Evil in Emmanuel Carrère’s La classe de neige"

Fanie Demeule – "‘La mauvaise personne’: perceptions du mensonge et de la manipulation dans Roux clair naturel"

Flora Roussel – "Réécrire le mal biblique: Panser/Penser une sexualité de l’échec dans Insurrections ! en territoire sexuel de Wendy Delorme"

15:30. Quand la bande-dessinée se confronte au mal

(Chair: Monica Wright)

Hugo Frey – "Values and Evil in Pop Comics: Eric Losfeld, Jean-Claude Forest, Barbarella and company"

Mark McKinney – "Evil Cartooning in 1980s France"

Pierre-Emmanuel Ros Barbier – "‘Un fantôme peut en cacher un autre’: réinvention de la figure du fantôme maléfique dans la série Professeur Bell de Joann Sfar"

Fabrice Leroy – "Mal présenter le mal: déviances et défaillances de la narration dans Les Praticiens de l’infernal de Pierre La Police"

18:15. Plénière / Keynote - Prof. Nathalie Heinich

La réversibilité des conceptions du bien et du mal: l'exemple de la gauche française

actuelle

Présentation: Gaëtan Brulotte / Q&A: Loïc Bourdeau

19:15. Réception-dîner / Dinner-Reception