Le Livre sur les Quais. XIIe édition

Morges, du 3 au 5 septembre 2021

Rendez-vous populaire consacré aux auteurs, aux livres et à la littérature, cette manifestation propose un riche programme de tables rondes, de conférences et d’activités littéraires et culturelles…

Avec Javier Cercas (Président d'honneur), Leila Slimani, Christine Angot, Amélie Nothom, Olivier Adam…

