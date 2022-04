Adresse : Jardins Botanique Hanbury – La Mortola (Imperia)

Lors du premier volet du colloque Côté jardin, en 2018, nous nous sommes penchés sur le sujet en l’abordant d’un point de vue très ample : paysagistes, architectes, historien.ne.s, historien.ne.s de l’art, géographes, critiques littéraires et théoricien.ne.s de la littérature ont contribué à esquisser un tableau on ne peut plus riche des jardins de Méditerranée, ainsi qu’en définir les traits saillants.



Le deuxième volet du colloque international Côté jardin souhaite apporter une contribution plus spécifique à l’analyse du sujet « jardins » inscrit au sein des contextes politiques, sociaux, culturels de l’espace défini par la mer Méditerranée. Plus particulièrement, les communications vont se focaliser sur le domaine de la littérature et de la civilisation européennes entre le XVIII et le XX siècle et sur les relations entre le jardin – lieu physique et symbole – et le domaine des passions : amours, fautes, illusions des sens et trahisons.

D’où le titre choisi : Le jardin sensible. Passions, amours, fautes, trahisons dans la littérature du XVIIIe au XXe siècle - Il giardino sensibile. Passioni, amori, colpe, tradimenti nella letteratura tra XVIII e XX secolo.



Les langues du colloque seront le français et l’italien.