Les jeudis en résidence à la Fondation Jan Michalski

Chaque premier jeudi du mois, de 18h30 à 19h30, un écrivain en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention.

Rendez-vous #32 Carte blanche à Marco Martella

Le jardin, laboratoire poétique et philosophique



Loin d’être un simple « espace vert », un lieu de loisirs ou une réserve de biodiversité, le jardin est avant tout une expression de l’art. En tant que tel, il interroge le monde, notre rapport à la nature, au lieu, à nous-mêmes. Laboratoire où, depuis l’Antiquité, les hommes expérimentent d’autres manières d’habiter la Terre, quelle voie nous indique le jardin aujourd’hui et quelles valeurs peut-il incarner pour nous sortir de l’impasse de la modernité désenchantée ?

Dans le cadre de sa résidence d’écriture à la Fondation Jan Michalski, Marco Martella nous parle de son expérience du jardin en tant qu’écrivain.

Marco Martella, né à Rome, est un écrivain et jardinier résidant en France. En 2010, il a créé la revue Jardins, qui explore les dimensions poétiques, philosophiques et existentielles qui lient l’homme à la nature et au paysage. Il a également publié plusieurs livres, à la croisée de l’essai et de la fiction, parmi lesquels Le jardin perdu (Actes Sud, 2011), Un petit monde, un monde parfait (Poesis, 2018) ou Fleurs (Actes Sud, 2021).

Entrée libre | Sur inscription via notre billetterie en ligne, et sur présentation d’un certificat Covid valide accompagné d’une pièce d’identité