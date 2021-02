"Le guetteur et le voyageur. Figures architecturales et littéraires des lieux lointains". Conf. de J. Cattant (en ligne)

Le guetteur et le voyageur. Figures architecturales et littéraires des lieux lointains

Conférence en ligne de Julie Cattant

mercredi 10 février 2021 à 18H

Dans le cadre du Cycle de conférences 2020-2022

ESPACES ÉCRITURES ARCHITECTURE - LE LIEU : FICTION ET ARCHITECTURE

École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais et Université Paris Nanterre

Les lieux lointains fascinent bien des architectes et des écrivains. Là-bas, à l’horizon, la présence vacille : celle du lieu lui-même, celle de l’autre, la nôtre. À partir des brumes des lointains, nous proposons de dégager deux figures inverses et complémentaires que l’on retrouve conjointement dans la littérature et dans l’architecture : le « voyageur » et le « guetteur ». Mouvement vers, le voyageur figure une aventure en direction des lointains et suppose une mise en danger. Aldo, personnage au cœur du roman Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, en offre un parfait témoignage. Attente de, le guetteur se retrouve quant à lui dans Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Au travers d’un dialogue entre ces figures littéraires et les œuvres architecturales dessinées ou construites de Claude Parent et de Le Corbusier, il s’agit de montrer que les attitudes de l’attente et du mouvement interrogent notre relation aux lieux et au monde. Indissociables de l’ici où nous nous tenons, les lieux lointains sont-ils eux aussi habitables ?

Julie Cattant est architecte DPLG et Maître de Conférences en Villes et Territoires à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. Elle est chercheure au GERPHAU et chercheure associée à EVS-LAURe.

Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.

