Le corps acteur

Colloque inaugural du Centre d'études théâtrales de l'UNIL

en collaboration avec la Société suisse du théâtre et l’Académie suisse des sciences humaines

Du jeudi 15 octobre 2020 - 8h30 au samedi 17 octobre 2020 - 13h30

Foyer de la Grange de Dorigny, Université de Lausanne.

Le colloque d’inauguration du Centre d’études théâtrales (CET) de l’Université de Lausanne, organisé en collaboration avec la Société suisse du théâtre, vise à favoriser des rencontres et collaborations transdisciplinaires et interinstitutionnelles, dans un environnement de recherche national original, articulant des Hautes Ecoles Universitaires et des Hautes Ecoles Spécialisées.

Les deux premières journées du colloque porteront sur la question du corps de l’acteur·rice, emblématique du type de recherche transversale qui pourra être mené au CET de façon interdisciplinaire et transhistorique. Y seront interrogées différentes pratiques et théories du jeu d’acteur, impliquant le corps dans sa gestualité, son mouvement, ses déplacements, sa préparation, son rapport à la voix, au décor, aux costumes, au maquillage, à la scène, à la salle, au regard, à l’écoute, au corps des spectateurs·rices.

La troisième journée réfléchira à la place, à la nature et aux perspectives spécifiques des études théâtrales interdisciplinaires dans un pays multilingue. À plus long terme, il s’agira de mettre en place un réseau suisse de recherche théâtrale entre universités et HES.

Cet événement se déroulera sur deux jours et demi :

- Jeudi 15 octobre (8h30 - 17h)

L’interdisciplinarité en actes (interventions des membres du CET et des partenaires romands du programme de Spécialisation en études théâtrales).



Intervenants : Delphine Abrecht, Romain Bionda, Alain Boillat, Adrien Bordone, Claude Bourqui, François Bovier, Gabriele Bucchi, Matteo Capponi, Alain Cernuschi, Danielle Chaperon, Estelle Doudet, Eric Eigenmann, Marc Escola, Alexei Evstratov, Rita Freda, Michael Groneberg, Sébastien Grosset, Simon Henein, Aurélien Maignant, Serge Margel, Lise Michel, Izabella Pluta, Valentina Ponzetto, Valentine Robert, Alberto Roncaccia, Jennifer Ruimi, Ioanna Solidaki, Josefa Terribilini, Olivier Thévenaz, Nelly Valsangiacomo, Pierre Voelke.

- Vendredi 16 octobre (9h - 21h)

Présentation des activités des unités de recherche invitées (ZHdK, Accademia Teatro Dimitri, La Manufacture).



Intervenants : Paola Gilardi (SST) ; Réjane Dreifuss, Peter Ender, Patrick Gusset, Gunter Lösel, Anton Rey, Yvonne Schmidt (ZHdK) ; Sara Bocchini, Luisa Braga, Veronica Provenzale, Demis Quadri, Pavel Štourač (Accademia Teatro Dimitri) ; Nicolas Zlatoff (La Manufacture).



Cocktail d’inauguration du CET et hommage à Béatrice Perregaux.

- Samedi 17 octobre (9h - 12h30)