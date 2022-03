Le 8 mars 2022, Paris 8 fêtera la journée internationale du droit des femmes. Ce sera l’occasion de rappeler et d’illustrer, à la faveur de deux tables rondes organisées par l’UMR LEGS (Laboratoire d’études de genre et de sexualité), le rôle que notre université a joué et continue de jouer dans le combat des femmes pour l’égalité des droits (les leurs, et ceux de tous.tes), mais aussi dans l’émergence de formes de savoir et de champs de recherche portés aujourd’hui par les études de genre.

Trois événements principaux :

La bibliothèque francophone

À l’occasion du 8 mars, la bibliothèque francophone reçoit en visioconférence Lydie Salvayre, écrivaine et lauréate du prix Goncourt, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Informations et inscriptions : https://www.univ-paris8.fr/La-Bibliotheque-francophone-recoit-Lydie-Salvayre

Concert vocal et instrumental

À l’occasion du Centenaire Iannis Xenakis et de la Journée internationale des droits des femmes, Soli-Tutti s’associe à l’ensemble DensitéS / solistes de l’orchestre Divertimento dirigé par Zahia Ziouani.

Au programme : Nuits de Iannis Xenakis, Kaï de Iannis Xenakis, Troisième rechant d’Olivier Messiaen, L de Philippe Leroux, El grito. El silencio d’Alberto Carretero, Cries of London I & VI de Luciano Berio, Folk songs de Luciano Beri.

Concert vocal et instrumental interprété par l’ensemble Densités dir. Zahia Ziouani et l’ensemble vocal Soli-Tutti dir. Denis Gautheyrie. Mezzo-soprano Caroline Tarrit.

Contact : aca@univ-paris8.fr

Entrée libre sur présentation du pass vaccinal.

8 mars au Campus Condorcet

Inauguration de l’exposition "Infinités plurielles, on ne naît pas scientifique, on le devient !", exposition de photographies de Marie-Hélène Le Ny.

Plus d’infos : https://www.campus-condorcet.fr/fr/agenda/infinites-plurielles

Détail du programme

8 mars 2022 : 10h00 - 12h00

Grande et petite histoire des études de genre à l’Université Paris 8 - Table ronde organisée par le LEGS

Amphi X

8 mars 2022 : 14h30 - 16h30

Actualité des campagnes anti-genre - Table ronde organisée par le LEGS

Amphi X

8 mars 2022 : 17h00 - 19h00

La bibliothèque francophone reçoit Lydie Salvayre

Bâtiment A - Salle A160

En ligne : https://tinyurl.com/44tk57zt

8 mars 2022 : 19h00 - 20h30

Concert de l'ensemble Densités et de l'ensemble vocal Soli Tutti

Concert suivi d’un pot de clôture offert par la BU.

Amphi X