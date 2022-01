L’actualité ne le démontre que trop : on n’en a jamais fini avec la crise. Une crise qui, démentant toute l’histoire de la notion, tendrait même à devenir permanente. Plus complexe aussi, et la récente pandémie de Covid-19 qui tourmente la planète aura beaucoup fait pour mettre en évidence l’interdépendance de ses facteurs déclencheurs quand, en un gigantesque effet domino, on a vu s’enchaîner crise sanitaire, crise économique et sociale, crise politique et démocratique… seule la crise écologique trouvant fugacement son compte au coup de frein mis aux échanges planétaires. Jouant comme un véritable révélateur, l’événement commande un regard critique que les 19 spécialistes qui ont contribué à ce volume se sont efforcés de porter dans les champs des sciences naturelles et de la médecine, de la philosophie, de l’histoire et de la sociologie, des sciences de l’éducation, de la littérature et des médias pour penser à nouveaux frais les questions qu’Edgar Morin soulevait voici un demi-siècle en forgeant le néologisme de « crisologie ». Crisologie que nous reprenons ici à notre compte en l’actualisant.

Table des matières



Avant-propos

Par Laure Lévêque et Anita Staroń



AU PRINCIPE DE LA CRISE : LES LEÇONS DE L’ÉTYMOLOGIE



La révolution socratique et les crises du platonisme : réalités antiques et critiques modernes (XIXe-XXIe siècles)

Par Jean Peyras



TABLEAU CLINIQUE DE LA CRISE



Crises sanitaires, crises globales, querelles d’interprétation dans le monde romain : autour des « maladies nouvelles » de Celse à Caelius Aurelianus

Par Monique Clavel-Lévêque



La COVID 19. Vérités ou contre-vérités zoonotiques sur cette crise

Par André Lopez-Moncet



POUR UNE ESCHATOLOGIE DE LA CRISE



La question du temps dans une épopée apocalyptique : « déjà » et « pas encore » dans La Dernière semaine de Michel Quillian

Par Dariusz Krawczyk



Grainville et la Révolution : « La nuit vient où personne ne peut travailler » (Jean IX, 4)

Par Marie Blaise



L’EUROPE FACE À « LA CRISE DE L’ESPRIT »



Camille Mauclair et la crise de la conscience européenne : L’Orient vierge, roman épique de l’an 2000 (1897) entre renaissance orientale et déclinisme occidental

Par Laure Lévêque



Crise européenne et littérature engagée. Une étude de Nous, l’Europe : banquet des peuples de Laurent Gaudé

Par Donia Boubaker



La crise migratoire dans Migraaaants de Matéi Visniec

Par Sylwia Kucharuk



HISTOIRE, HISTORIOGRAPHIE ET CRISES DE L’INTERPRÉTATION



Fin du monde d’hier et d’aujourd’hui. De la chute de l’Empire romain à la crise de la domination occidentale

Par René Nouailhat



« On va faire, comme les autres, “son tour de ruines” ». Esthétique de la crise, Paris, juin 1871

Par Sylvie Triaire



À l’épreuve des crises. Réforme de l’éducation et enseignement de l’histoire en Pologne depuis 2017

Par Ewa Tartakowsky



Écrire et représenter le génocide khmer. La « contre-langue » de Rithy Panh

Par Sylvie Brodziak



LA LITTÉRATURE AU RISQUE DE LA CRISE DES FORMES



Crise héroïcomique ou désintégration positive à la Marivaux

Par Izabella Zatorska



Les Résignés d’Henry Céard, exemple du drame décomposé

Par Tomasz Kaczmarek



Des courants aux cycles littéraires, une démarche interdisciplinaire

Par Kévin François



Le récit en crise : diffusion transmédiatique et réception active

Par José García-Romeu



CE QUE LA CRISE FAIT AU MOI



« L’angoisse m’écrase ». Représentations et expressions de la crise dans le journal intime d’Aline Réveillaud de Lens

Par Małgorzata Sokołowicz



Le dernier Français et le dernier Anglais

Par Liliana Pop



« Dans les écoles de Satan » ou Madame Adonis de Rachilde

Par Anita Staroń