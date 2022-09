Faculté des lettres et des langues

L’équipe de recherche du projet PRFU organise les 1-2 mars 2023 à l'université de Tiaret

un colloque international en hybride intitulé

L’atelier d’écriture : espace de formation à l’écriture créative et fonctionnelle

La compréhension et la production de textes sont des tâches très complexes, qui mettent en œuvre de nombreux processus et activent des représentations de niveaux différents, variables selon les contextes et les domaines de connaissances activés (Marin & Legros, 2008 ; Nouredinne, & Mehdi, 2017). La réalisation de ces tâches nécessite des conditions et une préparation préalables à l’écrit, ainsi qu’une certaine diversification de situations d’écriture, censées aider l’apprenant à surmonter ses difficultés rédactionnelles (Reuter, 2000).

Parmi ces situations, figure l’atelier d’écriture qui se définit comme un lieu d’échange et de collaboration entre apprentis-scripteurs lors de la réalisation de tâches de production, ce qui contribue par conséquent à dédramatiser leur rapport à l’écrit et leur permet :

- d’enrichir leurs compétences linguistiques

- et de développer leurs compétences scripturales et interculturelles.

Dans ce cadre, l’intégration des ateliers d’écriture dans l’enseignement supérieur peut être considérée comme un moyen pédagogique favorable au développement des compétences scripturales des étudiants. En effet, s’y inscrire pourrait permettre d’améliorer les représentations négatives des étudiants (Activité inhibitrice car sanctionnée par une note). Enfin, l’atelier d’écriture peut contribuer également à la création d’un esprit d’équipe favorable à l’optimalisation du fonctionnement cognitif des rédacteurs grâce à l’échange, l’entraide, la coopération et la collaboration que l’atelier d’écriture permet par définition.

Les ateliers d’écriture dont il sera question sont de deux natures :

Dans un premier lieu, les ateliers destinés à l’écriture créative : l’apprenant-scripteur devenant lui-même le sujet central de sa rédaction manifesterait plus d’intérêt à la réalisation des tâches et moins de blocage par rapport à sa maitrise de la langue. La correction de celle-ci n’est plus un critère important pour la recevabilité de son écrit. Néanmoins, elle passe au second plan et se fera progressivement avec l’aide de l’enseignant et les autres membres du groupe.

L’écriture créative s’inscrit du côté de l’écrit littéraire : outre son inscription dans le discours, l’apprenant sera amené à travailler les potentialités poétiques du signe linguistique. Il apprendra progressivement à étoffer son écrit par des figures de style, des symboles, des tournures connotatives, etc.

Par ailleurs, la production des textes est toujours précédée par une phase de préparation incluant une activité de lecture où on met à la disposition de l’apprenant des textes littéraires pouvant servir de modèle pour la consigne proposée. D’autres références culturelles peuvent être investies dans cette phase préparatoire. L’apprenant peut puiser dans différentes formes artistiques : le cinéma, la bande dessinée, le théâtre ou encore les médias. L’articulation de ces deux activités lire/écrire et l’exploration des arts encourageraient l’apprenant à aller à la découverte de plus de textes, ce qui enrichirait son répertoire et mettrait plus de ressources à sa disposition lors de son passage à l’écriture. Cette articulation permettrait également à l’apprenant de s’ouvrir sur l’interculturel en confrontant deux visions du monde différentes : la sienne à celle de l’Autre.

Dans un second lieu, les ateliers de l’écriture fonctionnelle : ce type d’écrit s’articule autour de certaines techniques comme le compte rendu, le résumé, la synthèse de documents… mais également la production de certains types de texte(s) exigeant du scripteur une posture objective comme les textes de spécialité où il sera appelé à présenter, à définir, à expliquer, à démontrer et à illustrer. Ce type d’écrits est d’autant plus important dans le milieu universitaire où l’étudiant est amené à rédiger des articles scientifiques nécessitant des techniques rédactionnelles spécifiques.

Le colloque en question appelle les chercheurs à approfondir ces pistes de réflexion sur les ateliers d’écriture en se référant à des situations d’enseignement/apprentissage ayant eu recours à ce type d’activités, plus particulièrement celles qui concernent l’écriture créative et l’écriture fonctionnelle.

Les contributions attendues aborderont la question des ateliers d’écriture en essayant d’explorer cette activité dans différentes situations et en s’intéressant aux deux aspects théorique et pratique.

La priorité sera accordée aux communications qui portent sur des expériences relatant des situations authentiques avec tout ce qu’elles impliquent comme enjeux, obstacles, difficultés et investissements.

Axes :

L’écriture créative de poèmes, de textes narratifs et de contes ;

La fonction de la narrativité dans le perfectionnement d'une écriture créative ;

L’écriture créative sur le web, le cas des blogs par exemple ;

L’écriture fonctionnelle de textes de spécialité ;

L’atelier d’écriture et les constructions phraséologiques : collocations culturelles et collocations spécialisées au service des écrits fonctionnel et créatif ;

L’atelier d’écriture et les nouvelles technologies (les nouvelles technologies au service de l’atelier d’écriture et la collaboration scripturale en présentiel ou en ligne - co-écriture / écriture à quatre mains) ;

La rature comme manifestation de la compétence métalinguistique chez l'apprenant pendant l’atelier d'écriture ;

Envoi des propositions et autres renseignements :

colloque-inter-atelier@hotmail.com

Résumé de la proposition : 300-400 mots (intitulé, résumé, mots-clés et références bibliographiques récentes)

Langues acceptées : français, anglais, allemand et espagnol.

Principales échéances et frais de participation :

5 octobre 2022 : soumission des propositions de communication ;

: soumission des propositions de communication ; 15 novembre 2022 : notification d’acceptation aux auteurs ;

: notification d’acceptation aux auteurs ; 31 décembre 2022 : envoi des textes pour publication selon le template de la revue Fasl-el-Khittab (veuillez consulter la case -instruction aux auteurs-) : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81

: envoi des textes pour publication selon le template de la revue Fasl-el-Khittab (veuillez consulter la case -instruction aux auteurs-) : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/81 Les frais de participation seront communiqués ultérieurement.

Président d’honneur : Pr. Belgoumène Berrezoug, Université de Tiaret, Algérie

Coordinateur du colloque : Pr. Zerrouki Abdelkader, Université de Tiaret, Algérie

Président du comité scientifique : Dr. Mehdi Amir, Université de Tiaret, Algérie

