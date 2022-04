Adresse : Lagrasse (Aude, France)

Rencontre avec Sophie Rabau pour

L'Art d'assaisonner les textes (Anacharsis, 2020)

Samedi 23 avril 2022 à 17h

« Comment prendrez-vous votre Baudelaire ? » Nature, ou relevé d’un peu de Saint-John Perse ou de Sartre ?

Cet essai-roman s’emploie à rendre justice aux interpolateurs, ces mystérieux gâte-sauces auxquels on reproche de dénaturer les grands textes en les épiçant de quelques ajouts intempestifs.

On y trouvera Homère, Camus, Ovide, Molière ou Proust abondamment pimentés, dans une prose où la théorie et la pratique littéraire, l’écriture et la lecture sont joyeusement articulées ; on y parle d’action minoritaire, de sabotage et de genre ; et la littérature en sort augmentée, la lecture enfin active, et créative.

Lire un extrait de l'ouvrage…

Sophie Rabau est enseignante-chercheuse en littérature générale et comparée à l’université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Théoricienne de la littérature, elle travaille sur la poétique de la philologie classique, la critique créative et la lirécriture. Elle est notamment l’auteure de Quinze (brèves) rencontres avec Homère (Belin, 2012), B comme Homère ou encore Carmen pour changer, tous deux parus aux Éditions Anacharsis. En mars 2022, elle publiera son premier roman aux Éditions Les Pérégrines, Embrasser Maria.

*

Acta fabula a rendu compte de cet ouvrage dans sa livraison d'août-sept. 2021 (vol. 22, n° 7) :

"La communauté inavouable des interpolateurs", par Pierre Vinclair.

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…