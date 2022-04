Colloque international



L'Actualité de la critique littéraire brésilienne: le centre en perspective



colloque organisé dans le cadre de la Chaire Sa de Miranda en partenariat avec le CREPAL de l'Université Sorbonne Nouvelle



Le 30 et 31 mai 2022, à Clermont-Ferrand





Responsables scientifique :

Natasha Belfort Palmeira (UCA, Sorbonne Nouvelle, Université de São Paulo)



Comité d'organisation:

Natasha Belfort Palmeira (UCA, Sorbonne Nouvelle, Université de São Paulo), Daniel Rodrigues (UCA) et Paulo Iumatti (Sorbonne Nouvelle)





Ce colloque international vise à discuter et présenter une tradition de critique littéraire brésilienne dont l’essor remonte à la deuxième moitié du XXème siècle. Malgré son incontestable originalité et inventivité critique, cette tradition reste encore méconnue au-delà des frontières brésiliennes. Cela est dû à des questions d’hégémonie politique et culturelle engendrées par des « asymétries internationales du pouvoir »[1], aussi bien qu’aux enjeux liés aux hiérarchies linguistico-littéraires de l’espace littéraire mondial[2]. Il en résulte que les essais de cette lignée critique, qui abordent par ailleurs également le canon littéraire occidental, restent à présent encore à découvrir. Ce courant critique matérialiste éveille notre intérêt par son approche théorique – dont la notion de forme mérite une attention particulière – et par la lumière qu’il permet de faire, en partant de la « matière brésilienne », sur la tradition littéraire occidentale et sur la société européenne de manière générale.

Antonio Candido (1918-2017) et Roberto Schwarz (1938-) sont sans doute les deux représentants les plus importants de cette pensée critique périphérique, c’est pourquoi cette journée d’études se consacrera surtout à leurs travaux, en réfléchissant sur son actualité et sur la portée de ses résultats afin de comprendre aussi l’expérience esthétique et sociale au centre.

Lorsque le critique Roberto Schwarz a comparé les essais et la conception matérialiste de la forme littéraire d’Antonio Candido à la pensée de Theodor Adorno dans un entretien, il n’avait pas simplement dans l’esprit la volonté de rapprocher et mettre sur le même niveau de complexité théorique deux maîtres de la « tradition contradictoire » à laquelle il fait appel pour son travail. Il s’agissait pour lui de comparer deux perspectives, « deux lignes d’horizon », chacune avec ses avantages et ses inconvénients.

Tandis que les essais du premier avaient pour « ambition d’élucider la particularité » de l’expérience littéraire et sociale brésilienne à partir des œuvres littéraires du pays, ceux d’Adorno avaient pour prétention d’explorer « le destin de la civilisation bourgeoise »[3] à partir des œuvres nationales devenues canoniques. En d’autres termes, dans les essais de Candido le Brésil est discuté directement, tandis que le cours du monde l’est de façon médiée, alors que dans ceux du philosophe allemand il s’agirait « de la direction de l’humanité en sa totalité », indépendamment des spécificités locales des œuvres étudiées. De cette perspective, l’horizon critique des essais de Candido serait compromis par les romans étudiés, car difficilement on chercherait un éclaircissement sur le monde contemporain dans un essai comme la Dialectique du « malandresque », essai sur le roman brésilien Histoire d’un vaurien – alors que cette attitude serait complètement « raisonnable » et même attendue à l’égard d’un essai sur Hölderlin ou Beckett[4].

Néanmoins, ce qui semblait être une limitation devient, sous un autre angle, un avantage. C’est là que réside la portée heuristique des essais de Candido et aussi de Roberto Schwarz. En étudiant les particularités formelles des œuvres et de la société brésilienne, les deux critiques mettent à la preuve l’universalité des catégories théoriques des pays qui servent de modèle au Brésil. La matière littéraire et sociale brésilienne relativise ainsi les formes et les concepts de la tradition occidentale considérés comme universels en même temps qu’elle leur impose les inflexions de sa particularité historique[5].



*

Programme



Lundi 30 mai 2022



Lien YouTube: https://youtu.be/-FifmLqBK5k

Après-midi



13h30 accueil des intervenants

13h45 cérémonie d’ouverture

14h00 conférence d’ouverture : franco moretti (stanford/ wissenschaftskolleg de berlin)





Deux maîtres à la périphérie du capitalisme : approches critiques

Modération : Natasha BELFORT PALMEIRA (UCA/Sorbonne Nouvelle/USP)



14h40 ettore finazzi-agrò (université sapienza de rome) : antonio candido : un maître à la périphérie du canon

15h00 laura rivas gagliardi (université de cologne) : critique dialectique mise à jour : la contribution brésilienne

15h20 conclusions du discutant et discussion

15h50 pause-café





La particularité de la matière historique brésilienne



Lien YouTube:https://youtu.be/Fe66EuMn568



Modération : Paulo IUMATTI (Université Sorbonne Nouvelle)



16h20 lidiane soares rodrigues (université fédérale de são carlos) : roberto schwarz : les pas du schéma

16h40 tiago ferro (université de são paulo) : as atualidades de roberto schwarz

17h10 conclusions du discutant et discussion





17h40 conférence de clôture : paulo eduardo arantes (université de são paulo)



Mardi 31 mai 2022

Matin



10h00 accueil des intervenants





Culture et politique, modernisme et modernisation



Lien YouTube: https://youtu.be/1s3Uy8CkKCA



Modération : Jacques LEENHARDT (EHESS)

10h30 bruna della torre (université de campinas /université de heidelberg) : dialectique du modernisme : du centre vers la périphérie et vice versa

10h50 raphael alvarenga (docteur à l’université de louvain) : le modernisme récalcitrant de roberto schwarz

11h10 frederico lyra (docteur à l’université de lille) : une théorie de l’attente : d’antonio candido à paulo arantes

11h30 conclusions du discutant et discussion

12h00 pause déjeuner

Après-midi



Forme littéraire et processus social : lectures contemporaines



Lien YouTube: https://youtu.be/8oiL_x91R3c





Modération : Franco MORETTI (Stanford/Wissenchaftskolleg de Berlin)

14h00 natasha belfort palmeira (uca, université sorbonne nouvelle/université de são paulo) : jeux de perspectives et figurations de l’oisiveté chez gustave flaubert et machado de assis

14h20 césar marins (université de são paulo) : russian literature between center and periphery : dostoyevsky’s demons

14h40 paulo iumatti (université sorbonne nouvelle) : forme littéraire et analyse sociale : le cas du genre du marco dans la littérature de cordel

15h00 conclusions du discutant et discussion





15h30 conférence de clôture : jacques leenhardt (ehess)