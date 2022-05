Adresse : Université de Lausanne, Château de Dorigny

Jeudi 9 juin 2022 - 9h30 au Vendredi 10 juin 2022 - 10h30 - Château de Dorigny - 106

Colloque organisé par la FDi.

Responsables: Panayota Badinou (FDi), Sylvian Fachard (Section d’archéologie et des sciences de l’Antiquité) & Helder Mendes Baiao (Institut de langue et de littérature françaises, UNIBE).

Vivre dans un espace propice au bonheur collectif et à l’épanouissement individuel, tel fut l’aspiration des individus qui ont rêvé de villes idéales. Dès l’Antiquité, des mythes et des écrits philosophiques ont formulé les caractéristiques d’une cité-État cohérente et harmonieuse. En architecture, la quête d’un espace urbain idéal transparaît dans le monde grec, dès l’époque archaïque, avec l’apparition de villes à plan orthogonal. Au fil des siècles, chaque civilisation a cherché à concrétiser ses propres aspirations à un tel idéal, grâce notamment à la construction de villes nouvelles. Alexandrie d’Égypte, Doura-Europos, Timgad, les bastides, les villes nouvelles du Moyen-Âge, Ferrare, Venise, Palmanova, la Saline royale d’Arc-et-Senans, Washington, Brasilia ou Louvain-la-Neuve ne sont que quelques exemples de cet idéal urbanistique sans cesse renouvelé.

La ville idéale a inspiré écrivains, philosophes et artistes qui ont livré leurs visions d’un ailleurs désirable. L’utopie, néologisme forgé par Thomas More dans De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia (1518), connaît un tel succès que ce type de textes s’impose rapidement comme un genre littéraire à part entière. La ville idéale n’a aussi cessé d’inspirer la réflexion et de susciter des vocations pour des études urbanistiques, géographiques, philosophiques et législatives.

Quel impact la vision d’un monde exemplaire et les théories utopiques ont-elles eu sur la création urbaine? Quelles œuvres littéraires, plastiques, visuelles ou musicales ont déployé cet idéal? Quelles en sont les réalisations et quels furent les principaux problèmes rencontrés? Quelles autres implications le rêve de la ville idéale peut-il avoir sur notre vision du monde, à l’instar de l’Atlantide? Mythe de Platon toujours fécond dans l’art, la littérature, l’architecture et auprès du grand public, l’Atlantide incarne en effet le parfait exemple d’une construction imaginaire stimulant les recherches sur la ville idéale.

Le présent colloque réunit archéologues, historiens, littéraires, philosophes, historiens de l’art, spécialistes du cinéma, géographes et architectes, doctorant·e·s et chercheur·e·s de l’UNIL, pour confronter leurs points de vue sur l’idéal urbanistique à travers le temps, faire état de leurs recherches actuelles dans ce domaine et présenter des études de cas.

