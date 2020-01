ENS, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Séminaire d'Ekaterina Belavina (Université d’Etat de Moscou Lomonossov)



La traduction d’un texte poétique et l’imagination auditive (ou pourquoi les Russes traduisent en vers ?)



par Ekaterina Belavina



La spécificité d’un texte poétique est liée au fonctionnement de l’imagination auditive pendant sa lecture ainsi que pendant son écriture. De nombreux poètes ont laissé des témoignages du travail de l’imagination auditive au moment précède celui de l’écriture. L’imagination auditive est responsable des images et des rythmes. Nous allons analyser des brouillons de Verlaine, Michaux, Valéry et réfléchir sur la valeur pratique de connaitre les dominants de l’imagination de l’auteur.



Ekaterina Belavina lira et fera un commentaire de ses traductions de Marceline Desbordes-Valmore, Paul Verlaine, Jacques Réda, Ludovic Janvier, Michel Houellebecq.



Poète, traductrice, Ekaterina Belavina dirige un séminaire de traduction français-russe. Maître de conférences à l’université d’Etat de Moscou Lomonossov, docteur ès lettres. Auteur d’une thèse sur la poétique de Paul Verlaine et l’imagination créative et d’un manuel sur la poésie française de la deuxième moitié du XX siècle.



à l'Ecole normale supérieure, salle Weil, de 14 à 16h

45 rue d’Ulm, 75005 (se munir d’une pièce d’identité pour rentrer)



