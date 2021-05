Visio: zoom

Voici la dernière conférence du printemps proposée par le partenariat entre l’Université Fudan de Shanghai et l’École Normale Supérieure. Elle aura lieu le mardi 8 juin.

Le professeur YANG Zhen, spécialisé dans l’analyse des relations littéraires et culturelles sino-françaises, interviendra sur le thème suivant :

« Souffler une vitalité chez le poète décadent : la traduction par Lu Xun des Fenêtres et sa place dans la lecture chinoise de Baudelaire au XXe siècle ».

*

Résumé :

Dans l’imaginaire culturel collectif des Chinois d’aujourd’hui, la Guerre de l’opium de 1840 constitue le point de départ du déclin de la Chine. Des images représentant les Chinois en train de fumer de l’opium sont vues comme un symbole de décadence de la nation. Cependant, dans sa traduction du Symbole du spleen de Kuriyagawa Hakuson (Beixin shuju, 1925), Lu Xun (1881-1936) présente Baudelaire qui fume de l’opium comme une incarnation de la vitalité. Lu Xun emploie le terme chinois « vitalité »(生命)pour traduire la « vie » dans Les Fenêtres, inscrivant ainsi le poète français dans la construction du discours critique des caractères nationaux des Chinois.

Comment le poète décadent fumant de l’opium peut-il, sous la plume de Lu Xun, représenter un pays puissant ? Comment Lu Xun conçoit-il une puissance moderne et les citoyens qui la représentent ? Comment cette conception se manifeste-t-elle dans l’image de Baudelaire construite par Lu Xun ? Notre conférence vise à répondre à ces quelques questions.

La glorieuse renaissance de la nation constitue l’un des thèmes centraux pour la Chine d’aujourd’hui. Or il existe des divergences sur la définition de la puissance véritable, divergences liées en particulier à différentes conceptions des rapports entre l’État et les individus. Des réflexions sur ces rapports se manifestent également dans la lecture chinoise de Baudelaire tout au long du XXe siècle. Nous allons en exposer quelques exemples, qui peuvent être lus comme un prolongement et un enrichissement de la réception de Baudelaire par Lu Xun.

*

Cette conférence sera donnée en français et sera suivie d’une discussion.

Elle aura lieu le mardi 8 juin de 10h à 12h à l’adresse suivante :

*

