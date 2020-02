Sorbonne Université

La scène contemporaine européenne

Au cours de ce séminaire, nous nous proposons de dresser un état des lieux de la production théâtrale européenne aujourd’hui. Elaborée dans une perspective comparatiste, cette recherche portera sur les acteurs, les lieux et les moyens de la diffusion du texte théâtral contemporain dans les différents pays d’Europe. Chaque séance réunira un spécialiste en théâtre d’une région spécifique, un traducteur et/ou un auteur originaire du pays concerné.

Deux axes seront privilégiés :

— D’une part, nous nous interrogerons sur les thèmes privilégiés localement, sur le statut des personnages et des récitants, sur les formes dramatiques pratiquées.

— D’autre part, nous nous intéresserons aux conditions de production des pièces (sur commande ou pas), aux moyens de distribution des textes (sont-ils toujours édités ?), à la réception en France (certains auteurs y sont totalement ignorés alors qu’ils sont célèbres dans leur pays d’origine ou l’inverse) ainsi qu’aux lieux théâtraux (trouve-t-on sur le territoire des théâtres des villes, des Centres dramatiques nationaux et des compagnies locales ?). Enfin, nous nous poserons la question du dramaturge et de ses attributions qui sont différentes selon l’endroit où il exerce.

Jeudi 27 février 2020, 18h30-20h30, salle D665, Sorbonne, rue Victor Cousin :

Laurent Muhleisen (traducteur Maison Antoine Vitez), Marielle Silhouette (Nanterre Université)

« Fonctionnement du réseau de valorisation, de diffusion et de production des textes contemporains de langue allemande dans le système d'Outre-Rhin ».

La réflexion ira des écoles d'écritures dramatiques aux agents en passant par les commandes d'écriture des Stadt- et Staatstheater et le système de production des textes dans les théâtres de troupe.

Jeudi 19 mars 2020, 18h30-20h30, salle D665, Sorbonne, rue Victor Cousin :

Tiina Kaartama (Chargé de cours finnois INALCO, Comédienne)

« L’oralité et la littérarité dans le théâtre contemporain finnois »

Jeudi 2 avril 2020, 18h30-20h30, salle D665, Sorbonne, rue Victor Cousin :

Diana Nechit (Université de Sibiu, Roumanie)

« Les interférences franco-roumaine quant aux nouvelles écritures de la scène, la traduction du texte de théâtre en Roumanie et le contexte du théâtre roumain pour le jeune public »,

Ștefana Pop-Curșeu (Théâtre national de Cluj-Napoca/Université de Cluj-Napoca, Roumanie)

« La scène Roumaine au XXIème siècle : de la récupération du masque archaïque aux nouvelles technologies »,

Eugen Jebeleanu (Metteur en scène)

Jeudi 30 avril 2020, 18h30-20h30, salle D665, Sorbonne, rue Victor Cousin :

Enikö Sepsi (Université de Budapest, Hongrie)

« La lignée rituelle et "poétique" du théâtre hongrois des XXe et XXIe siècles dans une optique franco-hongroise ».

Comment le pays est-il sorti de l'esthétique mimétique du communisme, quelles étaient les sources où puiser, quel était le rôle des traductions dans ce processus, qu'est-ce qui peut être traduit et pourquoi, d'où vient le financement ?

Jeudi 14 mai 2020, 18h30-20h30, salle D665, Sorbonne, rue Victor Cousin :

Fabrice Corrons (Université de Toulouse), Laurent Gallardo (Université de Grenoble/Éditions théâtrales) « Panorama du théâtre catalan contemporain : de l'écriture à la traduction »

Vendredi 18 septembre 2020, 18H30-20H30 (salle à préciser) :

Cécile Bocianowski (traductrice/Université Libre de Bruxelles), Maougocha Goldberg (Sorbonne-Université)

« Le va-et-vient entre l’historien, le dramaturge et la sphère publique ou les enjeux du débat mémoriel en Pologne. Étude de cas à partir de Voisins de J.T. Gross, 2000 (historien) et de Notre classe de T. Słobodzianek, 2008, (dramaturge) »

Vendredi 9 octobre 2020, 18H30-20H30 (salle à préciser) :

Laetitia Dumont-Lewi (Université Lumière Lyon 2), Michele Panella (Festival Tramedautore-OUTIS, Milan), Stéphane Resche (Université Paris-Est Créteil)

« Circulation des dramaturgies étrangères en Italie et de la dramaturgie italienne à l’étranger, notamment dans l’espace francophone ».

Nous lierons des considérations historiques ciblant les dernières décennies, à des témoignages plus récents concernant les activités du comité italien d’Eurodram (réseau européen de traduction théâtrale) et de direction artistique du festival Tramedautore.

Jeudi 15 octobre, 18H30-20H30 (salle à préciser) :

Aïda Copra (Sorbonne-Université)

« Le metteur en scène, l’acteur et son public dans les années de guerre à Sarajevo (1992-1995) »

Jeudi 19 novembre 2020, 18H30-20H30 (salle à préciser) :

Daniel Baric (Sorbonne-Université)

« Le théâtre en Croatie aujourd'hui : répertoire, édition, traduction - vers un nouveau canon ? »,

Karine Samardzija (traductrice)

« Théâtre croate ; institutions/dispositifs et recherche esthétique formelle »,

Nicolas Raljevic (éditeur)

Jeudi 3 décembre 2020, 18H30-20H30 (salle à préciser) :

Tanel Lepsoo (Université de Tartu, Estonie),

Jean-Pascal Ollivry (Chargé de cours estonien INALCO, traducteur)

« Poésie politique, poésie de la politique : grandeur et décadence du théâtre engagé en Estonie ».

Le théâtre estonien, très attentif aux sous-textes pendant la longue période de la censure soviétique, s’est trouvé à court d’idées politiques aux premiers temps de l’indépendance, à partir du début des années 1990, faute d’adversaire explicite. À cette époque, on parlait communément des valeurs universelles, que l’on opposait à la politique du quotidien qui n’aurait, elle, rien à voir avec l’Art. Tout a changé à partir de 2005 quand a été fondé le théâtre NO99, qui est devenu rapidement le théâtre phare de l’engagement, en déclarant l’unisson de la poésie et de la poétique et en attaquant systématiquement les partis politiques populistes et néolibéraux. En janvier 2019, le théâtre NO99 a cessé d’exister sous prétexte de l’épuisement créatif des dirigeants qui avaient mené la troupe depuis sa fondation. Curieusement, cette période correspond exactement à la montée de popularité d’un parti d’extrême-droite, qui passait de 8,1% de soutien en 2015 à 17,8% aux élections du mars 2019. S’agit-il d’une simple coïncidence ou est-ce le revers de la même médaille ? Y aura-t-il des auteurs, des metteurs en scène, des troupes pour prendre le relais ? Et comment ? Il est sûrement trop tôt pour donner des réponses exhaustives, néanmoins on peut se livrer à quelques spéculations, en s’arrêtant particulièrement sur les thématiques de l’écriture théâtrale contemporaine en Estonie.

Les invités occasionels ou réguliers qui ne disposent pas d'une carte étudiants peuvent contacter Marie Cléren pour obtenir un laisser-passer devenu nécessaire en raison des restrictions d'accès à la Sorbonne.