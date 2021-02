Université de Trente - en ligne

LETRA Seminario di traduzione letteraria (LaborLETT, CeASUm)

en collaboration avec Seminario di Filologia Francese e Asociación Internacional «Siglo de Oro»

Colloque international

La Poétique d’Aristote : des traductions aux poétiques. Les traductions de la Poétique d’Aristote du XVIe siècle à nos jours et le développement des poétiques européennes.

Plateforme zoom, 4-6 mars 2021

Pour obtetenir le lien zoom il est nécessaire de s'inscrire, jusqu'à mercredi 3 mars, 12h, via ce lien :

https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Application/convegni/PoeticaDiAristotele

Le colloque sera diffusé en direct :

https://youtube.com/playlist?list=PL9vK57kcmwQMuwm6_YXPQUAi7mp5FEyR3

*

PROGRAMME

Jeudi 4 mars

9.15 Mots de bienvenue

9.30 Guido Paduano, Il realismo di Aristotele. Verosimiglianza, meraviglioso e metafora.

10.00 Daniele Guastini, Come intendere il termine σπουδαῖος -α -ον nella Poetica?

10.30 Débat

11.00 Pause

11.15 Paolo Tortonese, L'intrusion du bonheur

11.45 Giulia Fiore, Ermeneutica della hamartia. Intersezioni tra etica e poetica nelle traduzioni cinque-seicentesche

12.15 Carlo Tirinanzi De Medici, La poetica e lo sviluppo del romanzo moderno. Da Cervantes a Fielding

12.45 Débat

14.30 Eugenio Refini, «Di natura investigativi e accomodati all’inventione»: scelte traduttive per una lettura “non poetica” della Poetica

15.00 Giancarlo Alfano, Che cosa vuol dire «come noi»? L’interpretazione cinquecentesca di Poetica, 1448a 1

15.30 Andrea Lazzarini, Nuove indagini sul Castelvetro traduttore della Poetica

16.00 Débat

16.30 Pause

16.45 Nicolò Magnani, Giorgio Valla fra traduzione ed esegesi: dalla Poetica (1498) al De expetendis et fugiendis rebus (1501)

17.15 Eva-Verena Siebenborn, Melopoiía come problema della tragedia nel Cinquecento

17.45 Manfred Kraus, Daniel Heinsius' Latin Translation of the Poetics between Renaissance Commentaries and Neo-classical Poetics

18.15 Débat

Vendredi 5 mars

9.00 Florence d’Artois, Poétiques espagnoles de la danse

9.30 Javier Patiño Loira, Teorizar desde la traducción: la noción de agudeza en un pasaje de La poética de Aristóteles (1626) de Alonso Ordóñez

10.00 Anne Duprat, Aristote, l’inventeur et sa machine : naissance d’une métalepse (1600-1650)

10.30 Débat

11.00 Pause

11.15 Gabriella Bosco, À l'origine du merveilleux

11.45 Guillaume Navaud, Traduire l’opsis

12.15 Maurizio Pirro, Michael Conrad Curtius e gli inizi della ricezione tedesca della Poetica tra filologia ed estetica

12.45 Débat

14.30 Pierre Franz, L’abbé Batteux et la lecture esthétique de la catharsis

15.00 Deborah A. Blocker, « Rien n’est beau que le Vrai » : l’abbé Batteux dans la Babel des Quatre Poétiques (1771)

15.30 Gauthier Ambrus, Fin de la tragédie ? La traduction de la Poétique par Marie-Joseph Chénier à l'aube du XIXe siècle

16.00 Débat

16.30 Pause

16.45 Friederike Ach and Sherry Lee, Reworking Aristotle in Sidney’s Defense

17.15 Diana Perego, La Poetica di Aristotele volgarizzata da Ludovico Castelvetro e la speculazione teorica di Manzoni sulle unità di tempo e di luogo

17.45 Philippe Beck, La fin du genre anonyme, ou qu'est-ce qu'une poésie aristotélicienne ?

18.15 Débat

Samedi 6 mars

9.30 Caroline Masini, La Poétique d’Aristote, un renfort. (Dans la traduction de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot). Retour sur une étude du muthos aristotélicien dans une perspective de « poétique de la scène contemporaine »

10.00 Antonino Sorci, La Poétique chez Seuil : un tournant pour la théorie narrative

10.30 Yves Hersant, Sur quelques traductions / interprétations du mot katharsis (Poétique, 1449 b)

11.00 Débat

11.20 Pause

11.40 Débat final

13.00 Clôture des travaux