Adresse : BULAC Auditorium du Pôle des langues et civilisations

En écho à l’exposition Le rôle des revues égyptiennes dans la Nahda (jusqu’au 17 juin), cette table ronde, co-organisée par le CNRS et la BULAC, interroge le phénomène de la Nahda dans ses dimensions culturelles, historiques et littéraires.

Programme



• 8h30-9h: Accueil

• 9h-9h15: Mot d’introductionetprésentationdel’exposition,par Manel Belhadj Ali, docteure en littérature comparée et post-doctorante au GIS MOMM



9h15-10h30 : Panel n°1 : La Nahda : perspective historique et culturelle / Modération : Frédéric Lagrange, professeur des universités en langue et

littérature arabe à Sorbonne-Université



« Que faire du concept de Nahda ? Le regard d’une historienne », par Anne-Laure Dupont, maître de conférences en histoire contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient à Sorbonne Université

« Une Renaissance empêchée ! Quelques pistes de réflexions » , par Boutros Hallaq, professeur Émérite – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

« La redécouverte de quelques figures oubliées de la Nahda égyptienne dans le domaine des lettres et des arts », par Mercedes Volait, directrice de recherche au CNRS, spécialiste d’histoire visuelle et matérielle de l’Égypte moderne



10h45-11h : Pause-café

11h-13h : Panel n°2 : La question de la traduction / Modération : Mariem Guellouz, maître de conférences en sciences du langage à l’Université Paris Cité, CERLIS



« La traduction juridique : vecteur de la Nahda en Tunisie beylicale », par Nejmeddine Khalfallah, maître de conférences HDR en arabe à l’université de Lorraine, ALL-Nancy laboratoire LIS

« La traduction littéraire, un impossible nécessaire », par Ines Horchani, maître de conférences en littérature générale et comparée à la Sorbonne- Nouvelle

« Uthman Jalal et le théâtre de Molière », par Ons Trabelsi, docteure en arts du spectacle, université Paris-Nanterre/université de Lorraine