"La langue française ou la saveur des mots chez Saint Exupéry"

Par Amélie Goutaudier

Jeudi 25 novembre 2021 à 18h15

Savoureuse, charnelle, sensorielle : la langue française, chez Antoine de Saint Exupéry, est une langue qui chante et enchante, dont la pureté cristalline et la musicalité confèrent aux mots une puissance émotive. La langue de Saint Exupéry est pudique mais gourmande : nous ouvrant l’univers des mots, ce dernier s’interroge : « Quel goût a-t-il, ce livre ? » Comment écrire « un livre qui “donnerait à boire” » ? Cette soirée consacrée à Saint Exupéry nous fera goûter aux délices de la langue française telle qu’elle est magnifiée par celui qui fut à la fois un artisan du langage et un rêveur de mots.